“Fue algo inexplicable, exploté a llorar. No tiene precio el haber logrado esta meta y hacer historia. Creo que para cualquier atleta lograr algo para el país y para el mismo deportista, a pesar de tantos obstáculos, es importante. Mi caso fue un poco difícil, soy madre, también trabajo y lamentablemente no se puede vivir de este deporte en Panamá”.

Vale la pena destacar que incluso Rosanía ha tenido la fortuna de ser campeona del mundo del Jiu-jitsu en dos ocasiones. “En un honor de que de alguna manera yo sea una inspiración para otras personas. De que las cosas si se pueden hacer, con balance y sacrificio hay muchas recompensas. He sufrido muchas lesiones, he pasado por cirugías y no han sido fáciles de recuperar, pero se puede con dedicación, pasión y disciplina”, enfatizó.

Para preparase para estos torneos, Rosanía tuvo que prepararse en la academia ATOS Panamá, y no dependió de la Asociación Panameña de Jiu-jitsu para llegar en óptimas condiciones a las competiciones. “Yo no hubiera mejorado mi nivel si no hubiera sido por la academia. Si hubiera sido por la asociación, yo nunca hubiera mejorado. Ellos nunca me han ayudado a entrenar y económicamente tampoco me han apoyado para ninguna de mis competencias”, señaló rotundamente Rosanía.