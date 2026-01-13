Joao Cancelo: ‘Cuando Deco me llamó, dije que iba a esperar al Barça’

El lateral Joao Cancelo, que este martes ha firmado su contrato con el Barcelona, aseguró que, cuando el director del club catalán, Deco, le llamó interesándose por su situación, no dudó en esperar la propuesta que le permitirá volver a vestir la camiseta azulgrana como cedido hasta final de esta temporada.

El futbolista portugués ha sido presentado como nuevo jugador azulgrana con más de cuatro horas de retraso de lo previsto, debido a que faltaban por firmar documentos con el Al-Hilal saudí para acabar de oficializar su incorporación al equipo que dirige Hansi Flick.

“He tenido mucha ansiedad porque estaba esperando los papeles y no llegaban. Al final fue todo bien. Tenía muchas ganas de empezar”, reconoció.

Cancelo reveló cómo se fraguó su regreso al Barcelona, club con el que ya jugó en el curso 2023-2024, a partir de una llamada de Deco, que mostró interés en contratarle tras la lesión de larga duración del central Andreas Christensen.

“Hablé con Al-Hilal y me había dicho que existía la posibilidad de salir. Tenía clubes interesados, pero cuando Deco me llamó dije que iba a esperar al Barça. Dije a todos los clubes interesados que mi primera opción era el Barça”, explicó.

A por títulos

El internacional portugués, de 31 años, llega al club con la intención de “disfrutar, ayudar e intentar ganar” los títulos que no consiguió en su primera etapa como azulgrana bajo las órdenes de Xavi Hernández.

“El Barça es un club ganador, vive de los títulos. Los jóvenes subieron de rendimiento, crecieron. La plantilla está más fuerte respecto a cuando estuve aquí”, analizó Cancelo, quien añadió que tiene muchas ganas de jugar en el Spotify Camp Nou, algo que no pudo hacer en la temporada 2023-2024 debido a las obras de remodelación del estadio.

Listo para jugar

Cancelo regresa como cedido procedente del fútbol saudí al conjunto azulgrana, para cubrir la baja de larga duración de Christensen.

En la presente temporada, ha jugado únicamente seis partidos por una lesión que le impidió ser inscrito por el club saudí que posee sus derechos desde la temporada 2024-2025.

Pese al poco rodaje en los últimos meses con el Al-Hilal, el zaguero dijo estar a disposición del técnico Hansi Flick para jugar en el carril izquierdo o en el derecho.

“Físicamente me siento bien. Tuve la desgracia de lesionarme y me quitaron en septiembre de la lista de extranjeros. He entrenado con el equipo. Físicamente estoy bien, listo para jugar”, agregadó.

Cancelo deberá competir en la posición de lateral con Jules Koundé, Eric García y Gerard Martín, que también pueden ocupar la posición de central, y Alejandro Balde.

“Vengo a entender mi espacio. Voy a entrenar para jugar. Eric, Jules, Gerard y Balde lo están haciendo muy bien. Va a ser difícil, pero me gustan los retos”, resaltó.

El jugador portugués lucirá el dorsal 2, el mismo número que llevó en su primera etapa (2023-2024) como jugador del equipo catalán, por el que tiene “un cariño especial”, recordó.