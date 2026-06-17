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Fútbol

Juego de Inglaterra contra Croacia del Grupo L

Los jugadores de Inglaterra son vistos sobre el terreno de juego antes del partido del Grupo L de la primera fase de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Inglaterra y Croacia, en el Estadio de Dallas, en Arlington, Texas, Estados Unidos.
Los jugadores de Inglaterra son vistos sobre el terreno de juego antes del partido del Grupo L de la primera fase de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Inglaterra y Croacia, en el Estadio de Dallas, en Arlington, Texas, Estados Unidos. JOSE HERNANDEZ | Anadolu via AFP
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 17/06/2026 14:53
La selección de Inglaterra iniciará su participación en el Mundial 2026 este miércoles 17 de junio en medio de una gran atención internacional. Los dirigidos por Thomas Tuchel llegan con la responsabilidad de confirmar su condición de aspirantes al título, mientras que Croacia afronta el torneo en una etapa de renovación, aunque todavía cuenta con la experiencia de Luka Modric, de 40 años, como uno de sus referentes.

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4:14 PM
17/06/2026

O´'Reilly falla su tiro y no entro el cuarto gol 

4:13 PM
17/06/2026

Rice nuevamente en tiro de esquina 

4:12 PM
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Nuevamente Inglaterra toma la delantera 

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Bellingham es el autor del gol

4:11 PM
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Gol de Inglaterra 

4:11 PM
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Siguen sin cambios de jugadores 

4:10 PM
17/06/2026

Ahora Inglaterra en ofensiva 

4:09 PM
17/06/2026

Se reanuda el partido 

3:53 PM
17/06/2026

El autor del segundo gol de Croacia fue Musa 

3:51 PM
17/06/2026

Termina el primer tiempo

3:50 PM
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Sobre el cierre del primer tiempo gol de Croacia 

3:50 PM
17/06/2026

Gol de Croacia 

3:49 PM
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Sutalo en intercambio de balón 

3:49 PM
17/06/2026

Mantiene Croacia el balón 

3:49 PM
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Ahora habrá tiro libre 

3:49 PM
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Modric es deribado

3:47 PM
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Perisic pierda su oportunidad 

3:46 PM
17/06/2026

Ahora la acción es en el medio de la cancha 

3:45 PM
17/06/2026

Dieron cinco minutos adicionales 

3:44 PM
17/06/2026

La defensa de Croacia perdió efectividad entre los pases de Kane y Rice 

3:43 PM
17/06/2026

Kane anota tras un remate con la cabeza 

3:42 PM
17/06/2026

Kane tuvo la asistencia de Rice 

3:41 PM
17/06/2026

Kane nuevamente, golllll de Inglaterra 

3:41 PM
17/06/2026

Wuskovic mantiene un buen dominio de las jugadas 

3:40 PM
17/06/2026

Pickford envía el balón al centro 

3:40 PM
17/06/2026

Inglaterra y Croacia son del mismo grupo de Panamá

3:39 PM
17/06/2026

Ahora ataca Croacia 

3:39 PM
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Livakovic saca el balón del área de Croacia 

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17/06/2026

Falta a favor de Croacia 

3:37 PM
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Los goles son de Kane y Baturina

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Gol de Baturina 

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A los 36 minutos se empata el partido

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Golllll de Croacia 

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Ataca el equipo de Croacia 

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Nuevamente Pickford domina el balón

3:34 PM
17/06/2026

Kane presiona en el área de Croacia 

3:33 PM
17/06/2026

Ahora todos frente a la portería de Inglaterra

3:33 PM
17/06/2026

Stanisic le domina el balón a O'Reilly

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17/06/2026

El portero Livakovic magistralmente detuvo un tiro

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17/06/2026

Sigue el encuentro 

3:31 PM
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No hay falta 

3:31 PM
17/06/2026

Bellingham es derribado 

3:30 PM
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Disputa del balón en el centro de la cancha 

3:29 PM
17/06/2026

Inglaterra en la zona defensiva de Croacia 

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Se reanuda el partido 

3:22 PM
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Pausa de hidratación 

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El balón sale de la cancha 

3:21 PM
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Van 21 minutos de partido

3:21 PM
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Inglaterra pierda otra oportunidad de gol 

3:20 PM
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Inglaterra recupera para dirigirse a la zona defensiva de Croacia 

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17/06/2026

Sucic es derribado 

3:18 PM
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Bellingham domina el balón 

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Van a la zona defensiva de Croacia 

3:18 PM
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Nuevamente el balón a los pies de Pickford

3:16 PM
17/06/2026

Van 16 minutos de partido 

3:16 PM
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El balón se desvía y pasa arriba de la portería 

3:16 PM
17/06/2026

O'Reilly no logra el tiro 

3:15 PM
17/06/2026

Mientras Inglaterra presiona más 

3:15 PM
17/06/2026

Croacia ahora busca el gol del empate

3:14 PM
17/06/2026

Luego del gol Croacia aumenta su ofensiva contra Inglaterra

3:13 PM
17/06/2026

Se decidió que repitiera el tiro por la posición adelantada del portero croata

3:11 PM
17/06/2026

Gollll de Kane 

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17/06/2026

A los 11 minutos gol de Inglaterra

3:11 PM
17/06/2026

Se repetira el tiro de Kane 

3:10 PM
17/06/2026

Arbitro dice que se debe revisar el tiro

3:10 PM
17/06/2026

El portero Livakovic para el balón

3:09 PM
17/06/2026

Kane será el encargado de patear el penal

3:08 PM
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Penal claro dentro del área

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Marcan penal para Inglaterra

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17/06/2026

Primer saque de esquina para Inglaterra

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En el área defensiva de Croacia 

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17/06/2026

Konsa intenta jugada 

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17/06/2026

Anderson domina el balón 

3:06 PM
17/06/2026

Nuevamente el balón a las piertnas del portero inglés 

3:06 PM
17/06/2026

Ahora la acción en la zona defensiva de Croacia 

3:06 PM
17/06/2026

Pickford nuevamente envía el balón al otro lado de la cancha

3:05 PM
17/06/2026

El portero Pickford le llama la atención a sus compañeros

3:04 PM
17/06/2026

Acción en el medio de la cancha

3:04 PM
17/06/2026

Están en la zona defensiva de Croacia 

3:04 PM
17/06/2026

Ahora el control del balón lo tiene Inglaterra

3:03 PM
17/06/2026

Croacia tiende a avanzar en bloque 

3:03 PM
17/06/2026

Nuevamente Croacia pone a prueba la defensa de Inglaterra

3:02 PM
17/06/2026

Sutalo no logra el gol en su remate 

3:02 PM
17/06/2026

Saque de esquina de Croacia

3:00 PM
17/06/2026

Se inicia el partido

2:58 PM
17/06/2026
2:57 PM
17/06/2026

En breve se inicia el partido…

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