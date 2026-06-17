Juego de Inglaterra contra Croacia del Grupo L

La selección de Inglaterra iniciará su participación en el Mundial 2026 este miércoles 17 de junio en medio de una gran atención internacional. Los dirigidos por Thomas Tuchel llegan con la responsabilidad de confirmar su condición de aspirantes al título, mientras que Croacia afronta el torneo en una etapa de renovación, aunque todavía cuenta con la experiencia de Luka Modric, de 40 años, como uno de sus referentes.