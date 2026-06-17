Juego de Inglaterra contra Croacia del Grupo L

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O´'Reilly falla su tiro y no entro el cuarto gol
Rice nuevamente en tiro de esquina
Nuevamente Inglaterra toma la delantera
Bellingham es el autor del gol
Gol de Inglaterra
Siguen sin cambios de jugadores
Ahora Inglaterra en ofensiva
Se reanuda el partido
El autor del segundo gol de Croacia fue Musa
Termina el primer tiempo
Sobre el cierre del primer tiempo gol de Croacia
Gol de Croacia
Sutalo en intercambio de balón
Mantiene Croacia el balón
Ahora habrá tiro libre
Modric es deribado
Perisic pierda su oportunidad
Ahora la acción es en el medio de la cancha
Dieron cinco minutos adicionales
La defensa de Croacia perdió efectividad entre los pases de Kane y Rice
Kane anota tras un remate con la cabeza
Kane tuvo la asistencia de Rice
Kane nuevamente, golllll de Inglaterra
Wuskovic mantiene un buen dominio de las jugadas
Pickford envía el balón al centro
Inglaterra y Croacia son del mismo grupo de Panamá
Ahora ataca Croacia
Livakovic saca el balón del área de Croacia
Falta a favor de Croacia
Los goles son de Kane y Baturina
Gol de Baturina
A los 36 minutos se empata el partido
Golllll de Croacia
Ataca el equipo de Croacia
Nuevamente Pickford domina el balón
Kane presiona en el área de Croacia
Ahora todos frente a la portería de Inglaterra
Stanisic le domina el balón a O'Reilly
El portero Livakovic magistralmente detuvo un tiro
Sigue el encuentro
No hay falta
Bellingham es derribado
Disputa del balón en el centro de la cancha
Inglaterra en la zona defensiva de Croacia
Pausa de hidratación
El balón sale de la cancha
Van 21 minutos de partido
Inglaterra pierda otra oportunidad de gol
Inglaterra recupera para dirigirse a la zona defensiva de Croacia
Sucic es derribado
Bellingham domina el balón
Van a la zona defensiva de Croacia
Nuevamente el balón a los pies de Pickford
Van 16 minutos de partido
El balón se desvía y pasa arriba de la portería
O'Reilly no logra el tiro
Mientras Inglaterra presiona más
Croacia ahora busca el gol del empate
Luego del gol Croacia aumenta su ofensiva contra Inglaterra
Se decidió que repitiera el tiro por la posición adelantada del portero croata
Gollll de Kane
A los 11 minutos gol de Inglaterra
Se repetira el tiro de Kane
Arbitro dice que se debe revisar el tiro
El portero Livakovic para el balón
Kane será el encargado de patear el penal
Penal claro dentro del área
Marcan penal para Inglaterra
Primer saque de esquina para Inglaterra
En el área defensiva de Croacia
Konsa intenta jugada
Anderson domina el balón
Nuevamente el balón a las piertnas del portero inglés
Ahora la acción en la zona defensiva de Croacia
Pickford nuevamente envía el balón al otro lado de la cancha
El portero Pickford le llama la atención a sus compañeros
Acción en el medio de la cancha
Están en la zona defensiva de Croacia
Ahora el control del balón lo tiene Inglaterra
Croacia tiende a avanzar en bloque
Nuevamente Croacia pone a prueba la defensa de Inglaterra
Sutalo no logra el gol en su remate
Saque de esquina de Croacia
Se inicia el partido
En breve se inicia el partido…
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