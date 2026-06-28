La advertencia de Marquinhos antes del Japón-Brasil: ‘empieza una nueva competición’

La fase de eliminación directa del Mundial 2026 comienza hoy para Brasil con un desafío que, aunque sobre el papel parece favorable, llega cargado de advertencias. La ‘Canarinha’ se enfrentará a Japón en Houston por un boleto a los octavos de final, consciente de que cualquier error puede significar el final del camino.

Después de superar la fase de grupos como líder de su sector, el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti encara ahora un escenario completamente distinto, en el que la mínima diferencia puede definir el destino de una selección acostumbrada a convivir con la presión del favoritismo.

“Ahora empieza una nueva competición”, advirtió este domingo el defensor y capitán Marquinhos durante la rueda de prensa previa al compromiso disputada en el NRG Stadium de Houston.

Para el central brasileño, las eliminatorias representan un torneo aparte, donde los detalles adquieren un peso decisivo y donde la concentración será tan importante como el talento.

Brasil llega al encuentro respaldado por una mejora defensiva evidente. El equipo no recibió goles en sus dos últimos compromisos ante Haití y Escocia y ha mostrado una mayor solidez desde la llegada de Ancelotti al banquillo.

Según Marquinhos, los ajustes tácticos del técnico italiano han permitido que el equipo juegue con mayor compactación y equilibrio, una faceta que considera fundamental para aspirar al título mundial.

Sin embargo, en la concentración brasileña nadie subestima a Japón. La selección asiática ya demostró el año pasado que puede competir de igual a igual con la pentacampeona del mundo cuando se impuso por 3-2 en un amistoso que dejó importantes lecciones para el grupo sudamericano.

Lejos de considerarlo una anécdota, Marquinhos reconoce que aquella derrota se convirtió en un punto de inflexión para el proyecto brasileño.

“Aprendimos mucho de ese partido y desde entonces hemos crecido como equipo”, aseguró el defensor del París Saint-Germain.

El respeto hacia los japoneses también responde a una tendencia cada vez más visible en el fútbol internacional: la reducción de las diferencias entre las grandes potencias y las selecciones emergentes.

Brasil todavía recuerda la eliminación sufrida ante Croacia en Catar 2022 y los numerosos resultados inesperados que han marcado los últimos grandes torneos internacionales.

“Todos los equipos pueden dar la sorpresa”, insistió Marquinhos, quien pidió afrontar el compromiso con humildad y máxima concentración.

Mientras Japón intentará repetir la hazaña lograda el año pasado, Brasil buscará confirmar las sensaciones positivas mostradas durante la fase de grupos y consolidar su candidatura al título.

La ‘Canarinha’ confía en que el crecimiento mostrado durante el torneo y la experiencia de sus figuras sean suficientes para superar un examen que podría resultar mucho más complejo de lo que indica la historia.

Porque si algo ha demostrado este Mundial es que las jerarquías pesan cada vez menos cuando comienza el todo o nada.