La Finalissima ya tendría fecha para 2026

Poco a poco se van conociendo más detalles sobre la disputa de la Finalissima 2026, torneo en el que se enfrentarán Argentina como campeón de la Copa América 2024 y España como ganador de la Eurocopa 2024.

Ya es prácticamente un hecho que se dará este tan ansiado partido que reunirá a dos de los mejores jugadores de la actualidad, como lo son Lionel Messi y Lamine Yamal. Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), confirmó que ya está todo pactado, a falta de tan solo de la confirmación oficial por parte de la UEFA y la Conmebol.

“Hemos cerrado un acuerdo con UEFA, estamos a la espera de confirmación oficial”, señaló Louzán a medios españoles. Luego de varios meses de muchas especulaciones y estudios, finalmente el duelo se celebrará el 27 de marzo en Lusail, Catar, sitio donde la selección de Argentina levantó el trofeo como campeones de la Copa Mundial de la FIFA en el 2022.

Para que se celebrase este compromiso, era sustancial que España accediera de manera directa a la Copa del Mundo 2026 y no entrar a la repesca de la UEFA el cual se disputará precisamente en el próximo mes de marzo.

Con la tarea cumplida, al igual que Argentina quienes se clasificaron meses atrás a la justa mundialista, tan solo quedaba pendiente por cerrar los acuerdos económicos que traería la celebración de esta final.

Este encuentro finalmente dará el encuentro entre los jugadores mencionados Messi y Yamal. Mucho se ha especulado sobre este encuentro, sobre todo por los orígenes similares que tienen ambos jugadores. Los dos provienen de la cantera del FC Barcelona y son las máximas figuras de sus respectivos clubes y selecciones.

De celebrarse el compromiso, uno de los dos equipos llegará al Mundial 2026 con un título bajo brazos y afianzándose para la cita mundialista.