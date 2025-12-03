La noche del fútbol panameño: AFUTPA anuncia detalles de su gala 2025

La Asociación de Futbolistas Panameños (AFUTPA) volverá a celebrar su gala deportiva, siendo esta la cuarta ocasión en la que buscarán premiar a los mejores futbolistas panameños de este 2025 en las diferentes ligas nacionales, así como también a los futbolistas del Istmo, quienes militan en el extranjero.

Esta asociación volverá a darle ese espacio para reconocer a los mejores jugadores en sus respectivas posiciones, así como también aprovechar la ocasión para celebrar la clasificación de Panamá a lo que será su segunda Copa Mundial de la FIFA en toda su historia, esto luego de clasificar de manera invicta al torneo mundialista.

El presidente de AFUTPA, Juan Ramón Solís, dio detalles sobre lo que será este evento el cual se celebrará este 26 de diciembre en el Hotel El Panamá y que contará con diferentes personalidades deportivas, ya sea con futbolistas activos como también exjugadores que llegaron a dejar un legado en el fútbol nacional e internacional.

“Nos enorgullece estar acá nuevamente presente para anunciar nuestra cuarta gala. Lo que empezó como un sueño, se ha convertido en realidad gracias al apoyo de muchas personas”, empezó agradeciendo el exfutbolista panameño, quien tuvo un pasaje importante en la selección de Panamá sub-20, así como también en el Plaza Amador.

“Es el único certamen oficial de fútbol nacional que reúne a jugadores locales y extranjeros. Este es el momento cumbre de nuestro fútbol que reúne a los mejores. Es muy importante para todos nosotros y va encamino a la visión que tenemos”, añadió Solís.

El presidente de la asociación sabe de primera mano lo que estar dentro de la cancha, ya que fue parte de aquella primera selección sub-20 de Panamá que disputó un Mundial de la FIFA de cualquier categoría. Disputó la Copa Mundial sub-20 de la FIFA Emiratos Árabes Unidos 2003.

“El fútbol nos enseñó qué es un juego colectivo, y necesitamos que, para que esto sea un éxito, de esos aliados estratégicos. Nosotros solo somos facilitadores, pero todo lo que está pasando detrás es gracias a ellos, por creer en el talento nacional y en el fútbol local.”, resaltó Solís.

Por último señaló que este tipo de eventos “motiva” a los jugadores a seguir dando lo mejor de sí y ver que su esfuerzo es premiado ante la mirada de muchas personas alrededor de país. Sumado a ello, este tipo de actos ayuda a que el jugador se dé a conocer de manera internacional y sume el interés de clubes en el extranjero.

“Esto motiva a los jugadores. Los que he hemos tenido la oportunidad de jugar al fútbol y vemos la gala del Balón de Oro decimos ‘que bonito, quisiera estar ahí’. No dimensionamos la magnitud que hemos logrado en estos cuatro años”, expresó.

En su cuarta versión de la ceremonia de premiación, habrán más de 20 nominaciones, entre el fútbol masculino y femenino. Se resaltarán a jugadores de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), Liga Prom (segunda división de Panamá) y la Liga de Fútbol Femenino (FFF). Durante la gala, también se reconocerán a los mejores entrenadores de las diferentes ligas.

Se entregarán alrededor de 56 premios y se reconocerán a las generaciones de futbolistas que clasificaron a Panamá para la Copa Mundial de la FIFA 2018 y 2026.