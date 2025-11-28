  1. Inicio
La selección de Panamá inicia su camino en la clasificatoria Concacaf W 2025/26

La selección de Panamá ya está en Curazao para jugar su primer partido de la Clasificatoria Concacaf W 2025/26.
Por
Redacción
  • 28/11/2025 14:36
La selección femenina de Panamá ya están en Curazao, donde disputará su primer partido en la Clasificatoria Concacaf W 2025/2026, torneo que otorgará boletos para el Mundial Brasil 2027.

La selección femenina de Panamá ya se encuentra en Willemstad, Curazao, lista para debutar este domingo en la primera fecha de la Clasificatoria Concacaf W 2025/26. El seleccionado viajó este viernes por la mañana tras completar su última práctica en suelo panameño el pasado jueves.

Las jugadoras dirigidas por Toña Is llegaron a la capital curazoleña y se espera realicen su primer entrenamiento en horas de la tarde noche para adaptarse al horario y las condiciones de la isla. El sábado, la selección canalera realizará el habitual reconocimiento de cancha con el entrenamiento oficial, según informó la Federación Panameña de Fútbol.

Toña Is: “Estamos con muchas ganas de empezar ya”

La entrenadora de Panamá, Toña Is, compartió sus impresiones sobre el debut en el torneo que clasifica a la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Verano de Los Ángeles 2028, enfatizando la ilusión y la madurez de su equipo.

“La verdad es que las jugadoras están entrenando muy bien. Ellas están muy ilusionadas al igual que todo el cuerpo técnico. Estamos con muchas ganas de empezar ya estas eliminatorias. Estamos trabajando muy bien, marcando mucho el tema táctico para que ningún detalle nos quede por pulir”, afirmó Toña Is.

La DT destacó la experiencia acumulada por las jugadoras: “Hoy tenemos jugadoras mucho más maduras, con más años y eso nos va a ayudar también a que puedan afrontar de una mejor manera todos los partidos.”

Respecto al rival, Curazao, la estratega panameña fue clara en la cautela con la que se debe afrontar cada encuentro: “Todo el mundo quiere ganar, no hay ninguna selección fácil y no podemos menospreciar nunca a nuestro rival. Eso es un poco lo que le estoy inculcando a las jugadoras.”

¿Cuándo jugará Panamá en la clasificatoria Concacaf W 2025/26?

El partido entre Curazao y Panamá se disputará este domingo 30 de noviembre en el Estadio Rignaal “Jean” Francisca, Willemstad. El pitazo inicial será a las 8:00 p.m. (7:00 p.m. de Panamá) y la transmisión estará a cargo de ESPN y Disney Plus.

Junto a Panamá y Curazao, el Grupo E lo completan Cuba, San Cristóbal y Nieves, y Aruba. Los siguientes partidos de Panamá serán en el 2026, retomando la actividad clasificatoria en marzo.

