La selección de Panamá inicia su camino en la clasificatoria Concacaf W 2025/26

La selección femenina de Panamá ya se encuentra en Willemstad, Curazao, lista para debutar este domingo en la primera fecha de la Clasificatoria Concacaf W 2025/26. El seleccionado viajó este viernes por la mañana tras completar su última práctica en suelo panameño el pasado jueves.

Las jugadoras dirigidas por Toña Is llegaron a la capital curazoleña y se espera realicen su primer entrenamiento en horas de la tarde noche para adaptarse al horario y las condiciones de la isla. El sábado, la selección canalera realizará el habitual reconocimiento de cancha con el entrenamiento oficial, según informó la Federación Panameña de Fútbol.

Toña Is: “Estamos con muchas ganas de empezar ya”

La entrenadora de Panamá, Toña Is, compartió sus impresiones sobre el debut en el torneo que clasifica a la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Verano de Los Ángeles 2028, enfatizando la ilusión y la madurez de su equipo.

“La verdad es que las jugadoras están entrenando muy bien. Ellas están muy ilusionadas al igual que todo el cuerpo técnico. Estamos con muchas ganas de empezar ya estas eliminatorias. Estamos trabajando muy bien, marcando mucho el tema táctico para que ningún detalle nos quede por pulir”, afirmó Toña Is.