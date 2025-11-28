La selección de Panamá inicia su camino en la clasificatoria Concacaf W 2025/26

La DT destacó la experiencia acumulada por las jugadoras:<i> 'Hoy tenemos jugadoras mucho más maduras, con más años y eso nos va a ayudar también a que puedan afrontar de una mejor manera todos los partidos.'</i>Respecto al rival, Curazao, la estratega panameña fue clara en la cautela con la que se debe afrontar cada encuentro: <i>'Todo el mundo quiere ganar, no hay ninguna selección fácil y no podemos menospreciar nunca a nuestro rival. Eso es un poco lo que le estoy inculcando a las jugadoras.'</i>