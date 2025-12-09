Lionel Messi recibe el MVP de la MLS por segundo año consecutivo

El astro argentino no solo tuvo un desempeño sobresaliente con Inter Miami, sino que llevó al equipo a su primera final y a su primer título de la Copa MLS el sábado 6 de diciembre. Además en ese partido contra los Vancouver Whitecaps, dio dos asistencias y guió al equipo a un triunfo por 3-1.La histórica temporada regular de Messi terminó con 48 contribuciones de gol (29 goles, 19 asistencias) en 28 partidos en 2025, la segunda mayor cantidad en una sola temporada en la historia de la liga, incluyendo al menos tres contribuciones en nueve partidos, también un récord de la liga.Este rendimiento no solo fue destacado en las estadísticas: también fue premiado. Con ese nivel de producción, Messi se llevó la Bota de Oro de la MLS 2025 como el máximo anotador.El poder ofensivo colectivo del equipo también creció: Miami terminó la temporada con más de 80 goles en todas las competiciones, lo que lo posicionó como uno de los ataques más potentes en la historia de la MLS.