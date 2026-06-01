Lista de México para el Mundial 2026: Las sorpresas y ausencias en los 26 del ‘Vasco’ Aguirre

Porteros: Raúl Rangel (Chivas/México), Guillermo Ochoa (AEL Limassol/Chipre) y Carlos Acevedo (Santos/México).Defensas: César Montes (Lokomotiv/Rusia), Edson Álvarez (Fenerbahce/Turquía), Israel Reyes (América/México), Jesús Gallardo (Toluca/México), Johan Vásquez (Genoa/Italia), Jorge Sánchez (PAOK/Grecia) y Mateo Chávez (AZ Alkmaar/Países Bajos).Mediocampistas: Álvaro Fidalgo (Real Betis/España), Brian Gutiérrez (Chivas/México), Erik Lira (Cruz Azul/México), Gilberto Mora (Tijuana/México), Luis Chávez (Dinamo de Moscú/Rusia), Luis Romo (Chivas/México), Obed Vargas (Atlético Madrid/España) y Orbelín Pineda (AEK Atenas/Grecia).Delanteros: Alexis Vega (Toluca/México), Armando González (Chivas/México), César Huerta (Anderlecht/Bélgica), Guillermo Martínez (Pumas/México), Julián Quiñones (Al-Qadisiyah/Arabia Saudita), Raúl Jiménez (Fulham/Inglaterra) y Roberto Alvarado (Chivas/México).