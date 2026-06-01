Lista de México para el Mundial 2026: Las sorpresas y ausencias en los 26 del ‘Vasco’ Aguirre

Una de las selecciones que organizará la Copa Mundial de la FIFA 2026 finalmente dio a conocer a los 26 futbolistas para la cita mundialista. México, selección dirigida por Javier ‘El Vasco’ Aguirre confirmó a los jugadores que representará al ‘Tri’ en el torneo.

El entrenador mexicano, quien dirigirá su tercer mundial con el ‘Tri’ luego de hacerlo en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, dejó varias sorpresas en la lista final. Desde la publicación de la prelista el pasado 12 de mayo, el mexicano fue descartando jugadores a medida que fue pasando los días y los duelos amistosos.

Entre los jugadores que dejó fuera de la cita mundial están Germán Berterame, del Inter de Miami, Marcel Ruiz del Toluca, Eric Sánchez del América, Diego Lainez de Tigres y Carlos Rodríguez del Cruz Azul.

El nombre más sonado de estos pudo haber sido el de Berterame, quien se nacionalizó precisamente para tener más oportunidades de jugar un Mundial con México que con Argentina. Si bien es cierto que el inicio del año del jugador del Inter de Miami no fue la mejor, en los últimos cinco partidos con el club anotó cuatro goles y repartió una asistencia.

También el caso de Marcel Ruiz resonó mucho en el país mexicano tras su ausencia. El mediocampista se rompió parcialmente el ligamento cruzado anterior y ‘El Vasco’ no quiso arriesgarlo tomando en cuenta su edad y gravedad de la lesión.

A pesar de ello, el mexicano decidió arriesgar su integrar física y continúo jugando con el Toluca. Incluso el pasado sábado 30 de mayo disputó la final de la Copa de Campeones de la Concacaf y se coronó campeón del certamen con los Diablos Rojos.

Del otro lado de la moneda, el llamado que más causó furor fue el retorno de Guillermo Ochoa a la portería mexicana. El jugador de 40 años tendrá la oportunidad de disputar su sexto mundial, récord que tan solo otros dos jugadores tienen el alcance de lograr. Lionel Messi con Argentina y Cristiano Ronaldo con Portugal.

Ochoa fue convocado para las citas mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 pero no vio minutos. En Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022 si defendió los tres palos de México.

En una entrevista, Ochoa se mostró orgulloso de estar nuevamente en una cita mundialista y poder decir que comparte un hito histórico con jugadores de renombre como Messi y Cristiano Ronaldo.

“Estar en esa lista exclusiva sería algo por supuesto fantástico en lo personal, pero más bonito y más interesante que el día de mañana se acuerden de que un mexicano comparte esa lista con ellos”, destacó Ochoa.

El portero de 40 años y que milita en el AEL Limassol de Chipre, se refirió a su etapa post Catar 2022 y como cambió su mentalidad de cara a esta nueva oportunidad de jugar un Mundial con su país.

“Mi cabeza después del Mundial de Catar dijo ‘a ver qué va a pasar’. Después me salió el tema de poder ir a jugar a la Serie A de Italia y pensé ‘ya no estoy tan lejos, estoy muy cerca del siguiente Mundial. Fue ahí cuando mi cabeza dijo ‘puedo llegar, me siento bien, estoy bien, vamos a pelear’. Pero este va a ser mi último. Ahora sí, ya no hay vuelta atrás”, detalló Ochoa.