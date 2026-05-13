Los legionarios de Panamá que ya trabajan por su cuenta para el Mundial 2026

Cada vez más se acerca la Copa Mundial de la FIFA 2026. Quedan 28 días para ese partido inaugural entre México y Sudáfrica. Eso significa que a medida que pasan los días, la temporada a nivel de clubes se acerca a su final, por lo que los jugadores quedan liberados para integrarse con su respectiva selección, si así lo tienen estipulado.

En el caso concreto de Panamá, se tiene estimado que a partir del 24 de mayo, un día después de la final de la LPF, los jugadores empiecen a llegar a territorio nacional para incorporarse a la concentración del equipo.

Dicho esto, algunos jugadores que militan en Europa y México ya empezaron ese trabajo específico o individual para llegar a tono a dicha concentración de cara al Mundial 2026.

José Luis Rodríguez y José Córdoba publicaron en sus redes sociales ese ‘trabajo invisible’ y mostraron que ya están entrenando, a pesar de gozar con algunos días de vacaciones tras culminar sus compromisos con el FC Juárez y Norwich City respectivamente.

En el caso de Rodríguez, disputó su último partido en México con el Juárez el pasado sábado 25 de abril. Tras no haber clasificado a la fase de eliminatoria del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el panameño disfrutó de unos días de vacaciones y ya está de vuelta entrenándose por su cuenta.

Esta temporada con el conjunto mexicano, el panameño tuvo un buen rendimiento a nivel individual. Disputó un total de 16 partidos, de los cuales fue titular en 15 de ellos, anotó dos goles y repartió cuatro asistencias, siendo esta una de las temporadas con mayor contribución de goles.

En cuanto a Córdoba, con el Norwich City, el zaguero demostró ser uno de los mejores defensores centrales de la región y se convirtió en uno de los titulares del conjunto inglés. A pesar de sufrir algunas lesiones musculares, el panameño una vez recuperado no perdió su estatus de inamovible.

El jugador de 24 años disputó en total 30 partidos esta temporada en todas las competiciones. Córdoba llegó a completar los 90 minutos en 11 de los últimos 12 partidos con el cuadro inglés. También finalizó la temporada con una anotación y una asistencia.

Édgar Yoel Bárcenas también fue otro de los futbolistas en México, quien terminó campaña, precisamente con el Mazatlán. Mientras que en el caso de Adalberto Carrasquilla aún sigue centrado con su club, el Pumas. El mediocampista sigue en la carrera por el Torneo Clausura 2026 y jugará las semifinales ante el Pachuca.

Además de ellos, hay otros jugadores cerca de culminar su temporada con su club, como el caso de Michael Murillo. El lateral derecho disputará su último partido con el Besiktas de la actual campaña este viernes 15 de mayo ante el Rizespor.