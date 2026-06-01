Luka Modrić lidera la convocatoria de Croacia para enfrentar a Panamá en el Mundial 2026

Queda poco más de una semana para el pelota empiece a rodar en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Es por ello que restan pocos días para que las 48 selecciones clasificadas presenten de manera oficial su listado de 26 jugadores más invitados.

Una de las últimas en hacerlo oficial fue Croacia, rival de Panamá dentro del Grupo L de la fase de grupos en la cita mundialista. Zlatko Dalić, entrenador de este combinado croata contará con jugador más importante para estos encuentros. Luka Modric, a sus 40 años, jugará lo que será su quinta Copa del Mundo.

El actual jugador del Milán debutó en una cita mundialista en Brasil 2014 y desde entonces se ha apuntado las cuatro siguientes. Rusia 2018, Catar 2022 y ahora México, Estados Unidos y Canadá 2026.

De hecho, fue Modric quien lideró a Croacia en las dos últimas ediciones en la que hicieron historia. Se quedaron con el subcampeonato en el 2018 tras perder contra Francia y en el 2022 se quedaron con el tercer lugar al vencer a Marruecos.

Además de Modric, hay otros jugadores importantes en el listado como Mateo Kovacic del Manchester City, Ivan Perisic del PSV, Josko Gvardiol del Manchester City, Stanisić del Bayern Múnich, Petar Musa del FC Dallas, entre otros.

Croacia debutará en la Copa Mundial de la FIFA el 17 de junio ante Inglaterra, mientras que enfrentará a Panamá el 24 de junio en Toronto, Canadá. Cerrará esta primera fase contra Ghana el 27 de junio.