Macron condena la violencia tras la Champions del PSG: ‘Estoy harto de estas escenas inaceptables’

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó este domingo 31 de mayo su rechazo a los actos de violencia registrados durante las celebraciones por la conquista de la Liga de Campeones del Paris Saint-Germain y aseguró que no está dispuesto a normalizar este tipo de situaciones.

“Desgraciadamente, hemos visto, y no me quiero habituar a eso, escenas de violencia inaceptables en París y otras ciudades”, declaró Macron al recibir en el Palacio del Elíseo a los jugadores y al cuerpo técnico del conjunto parisino, que el sábado conquistó su segundo título de la Champions League al vencer al Arsenal.

El mandatario fue enfático al señalar que la violencia callejera “no es fútbol” y agradeció la labor desplegada por las fuerzas de seguridad para contener los disturbios ocurridos durante los festejos.

Macron también reconoció el trabajo realizado por el ministro del Interior, Laurent Nuñez, así como por los prefectos y los distintos cuerpos policiales que participaron en los operativos de seguridad.

Las declaraciones del jefe de Estado se producen luego de una noche marcada por enfrentamientos, vandalismo y graves alteraciones del orden público en distintos puntos del país.

Según las autoridades francesas, una persona perdió la vida y otras dos permanecen en estado crítico, entre ellas un adolescente de 17 años que lucha por sobrevivir.

El balance de los incidentes también incluye 57 agentes policiales heridos y 219 personas lesionadas durante las celebraciones, de las cuales ocho presentan heridas de gravedad. Además, se reportaron importantes daños materiales cuya magnitud aún está siendo evaluada por las autoridades.

Macron advirtió que no tolerará que estas escenas se repitan y recordó que es el segundo año consecutivo en que las celebraciones por un título europeo del PSG terminan con graves episodios de violencia.

La conquista del conjunto parisino, que desató celebraciones masivas en todo el país, quedó así empañada por los disturbios que volvieron a poner en debate los desafíos de seguridad asociados a grandes eventos deportivos en Francia.