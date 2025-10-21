Marsella necesitada de un triunfo

El Sporting Lisboa y el Olympique de Marsella salen esta tarde (2:00 p.m.) al terreno de juego del Estadio José Avalade, en Lisboa, Portugal, con las mismas urgencias: sumar los 3 puntos. Tanto al club lusitano como al francés, les es imperativo imponerse para no rezagarse del tren de los ocho primeros que, al final de esta fase de liga, obtienen el acceso directo a los octavos de final de la Champions League 2025-26.

El equipo marsellés, en el que milita el panameño Michael Amir Murillo, tiene 3 puntos como resultado de una victoria 4-0 frente al Ajax y una derrota 1-2 ante el Real Madrid; mientras los portugueses suman igual número de puntos 3, al ganar 4-1 al Kairat Almaty y caer 1-2 con el Napoli. Los franceses llegan entonados y motivados a este encuentro, tras alcanzar la semana pasada en la Ligue 1, la primera división gala, el primer lugar en la competición local desplazando de allí al poderoso PSG. Al Sporting Lisboa igualmente no le va mal en la denominada Primeira Liga, en la que marcha de segundo a solo tres puntos del líder Porto, sin embargo, las realidades en sus respectivas ligas no siempre se corresponden con el rendimiento en un torneo de la exigencia continental que impone la Champions League.

Como se ha venido comportando recientemente con sus alineaciones el entrenador del Olympique de Marsella, el italiano Roberto De Zerbi, lo posible es que Amir Murillo no parta de titular quedando relegado a la banca de suplentes para utilizarlo como pieza de cambio en el cuarto final del tiempo del partido como ha estado sucediendo últimamente, con un Murillo a quien el haber perdido la titularidad no pareciera afectarle ni en lo anímico, ni en su rendimiento, pues ha seguido aportando con su nivel e incluso convirtiendo dos goles.

Tras el partido de hoy el Marsella volverá a competir en la Ligue 1 este sábado (2:00 p.m.) de visitantes contra el Lens en el estadio Bollaert-Delelis, otro encuentro complicado cuyo resultado puede hacer variar las posiciones. Los denominados Les Sang et Or (los sangre y oro) van de cuartos con 16 puntos a solo 2 del Marsella que tiene 18. Otro desafío que superar para mantenerle el pulso al PSG por la cima del fútbol francés, aunque primero lo primero y eso pasa por obtener un buen resultado hoy en la Champions League frente al Sporting.