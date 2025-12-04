Mundial 2026: La IA revela los ‘Grupos de la Muerte’ para el sorteo

El planeta entero está con una gran expectativa a lo que pueda ocurrir durante el sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 el cual se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center en Washington D.C., Estados Unidos.

Uno de los puntos con mayor interés del sorteo es conocer el ‘Grupo de la Muerte’, en la que las mejores selecciones clasificadas buscarán finalizar en la parte alta de la tabla y conseguir su boleto a la siguiente instancia.

Dicho esto, en un mundo lleno de tecnología, es imposible obviar la posibilidad de que la Inteligencia Artificial (IA) simulara posibles ‘Grupos de la Muerte’ para el Mundial 2026.

De acuerdo con la IA, uno de los potenciales grupos más difíciles del certamen estaría conformado por Brasil, Japón, Egipto e Italia. Hay que tomar en cuenta que la selección italiana es uno de los equipos con mayor probabilidad de superar la repesca de Europa e ingresar al Bombo 4.

Según la misma, el equipo brasileño sería el equipo más fuerte del grupo, Japón el rival más ordenado y Egipto un contrincante físico.

En su segunda opción se inclinó por escoger a los actuales campeones del mundo, Argentina y emparejarlos con Suiza, Sudáfrica e Italia. De darse este resultado, los argentinos e italianos repetirían el partido de la Finalissima 2022.

Para su tercer ‘Grupo de la Muerte’, optó en colocar a Francia, Marruecos, la debutante Uzbekistán e Italia. Este sería quizás el grupo más difíciles ya que cuenta con el finalista de Catar 2022, así como también al semifinalista del certamen anterior.

La Concacaf no podía quedarse atrás y en su cuarta opción propuso a México, Ecuador, Arabia Saudita e Italia en el mismo grupo. El hecho de que los mexicanos sean locales en el Mundial los hace un rival peligroso y dinámico, mientras que a los ecuatorianos se les conocen por ser un equipo muy físico. Por parte de los saudíes, podrían dar la campanada como ocurrió ante Argentina cuando los derrotaron 1-2 en el inicio del Mundial en Catar.

En su última simulación de un posible ‘Grupo de la Muerte’, están las selecciones de Alemania, Senegal, Catar y por último Italia.