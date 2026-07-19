Oficial: Cristian Martínez es nuevo jugador del Slovan Bratislava

Cristian Martínez emprenderá una nueva aventura en Eslovaquia. Tras su destacada actuación en el Mundial 2026, en donde fue elegido como el mejor jugador del partido entre Panamá-Croacia, se hizo oficial su traspaso al Slovan Bratislava.

‘El Fulo’ Martínez firmó un contrato por un período de tres años, es decir hasta el 2029 con los actuales campeones de Eslovaquia. El mediocampista panameño será compañero también de César Blackman, con quien ha compartido vestuario en la selección de Panamá en los últimos años.

A sus 29 años, Martínez llega para darle más dinamismo al equipo que dirige el exjugador del FC Barcelona, Yaya Touré. Según informaciones, el club venía siguiendo al jugador un tiempo atrás, sin embargo el ex entrenador del conjunto no veía con buenos ojos el arribo del panameño.

Martínez portará la casaca 70 en esta nueva aventura que tendrá en Eslovaquia.

Ahora conjunto eslovaco, la primera misión de Martínez será ayudar al equipo a clasificarse a la fase de liga de la UEFA Champions League por segunda vez en su historia. En estos momentos disputarán la segunda ronda de eliminatorias ante el Iberia 1999 de Georgia.

Está no será la primera vez que el mediocampista panameño juegue en el viejo continente. En su momento vistió las camisetas del Cádiz II y el Recreativo Huelva de España.

También tuvo un breve paso en el futbol estadounidense con el Columbus Crew y el Chicago Fire, así como también en Las Vegas Lights, entre otros equipos.

Se espera que Martínez se incorpore a la dinámica del conjunto eslovaco en los próximos días tras pasar unos días de vacaciones por el Mundial que disputó con la selección de Panamá