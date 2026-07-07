Óscar Arias sobre caso Folarin Balogun: ‘Si Panamá lo pedía, la FIFA habría dicho no’

El expresidente de Costa Rica, Óscar Arias, utilizó a Panamá como ejemplo para cuestionar la decisión de la FIFA de revisar y posteriormente levantar la sanción impuesta al delantero estadounidense Folarin Balogun, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitara personalmente revisar la tarjeta roja mostrada al jugador durante el Mundial 2026.

A través de un pronunciamiento público, Arias afirmó que la respuesta de la FIFA habría sido distinta si la petición hubiese provenido de un país con menor influencia política.

“Estoy seguro de que si esta petición hubiese venido de los jefes de estado de Panamá, Jordania o Cabo Verde habría sido denegada”, expresó.

El exmandatario sostuvo que la actuación del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pone en entredicho la independencia del organismo y refleja un trato desigual entre las naciones.

Según Arias, quienes ocupan cargos de autoridad deben mantener su autonomía frente al poder político, independientemente del país que formule una solicitud.

“Quien ocupa una posición de autoridad, desde una pequeña asociación comunal hasta un país, debe saber decir que no ante el poder político”, manifestó.

El premio Nobel de la Paz consideró además que la decisión de revertir la expulsión de Balogun debilitó la autoridad de las reglas del fútbol y afectó la credibilidad de la FIFA.

“Gianni Infantino debe irse. Creo que es inaceptable que quien representa a la FIFA tome una decisión que violenta las normas más elementales del juego que regula, restándole autoridad moral, credibilidad y autonomía a la institución”, afirmó.

Las declaraciones de Arias surgen luego de que Trump admitiera este lunes que intervino directamente para pedir la revisión de la expulsión del delantero estadounidense, quien había recibido tarjeta roja durante el partido frente a Corea del Sur.

El mandatario estadounidense explicó que se comunicó con Infantino porque consideró injusta la decisión arbitral.

“No era ni falta, fueron dos jugadores que chocaron. Todo lo que hice fue pedir una revisión, no dije qué decisión debían tomar”, declaró desde la Casa Blanca.

Posteriormente, la FIFA aceptó revisar la jugada y levantó la sanción, permitiendo que Balogun quedara habilitado para disputar el partido de octavos de final ante Bélgica.

La decisión generó críticas en el ámbito deportivo internacional.

La Federación Belga de Fútbol presentó una apelación sobre la elegibilidad del jugador, mientras que la UEFA calificó la medida de “inaudita” y advirtió sobre el precedente que podría establecer para la independencia de los organismos deportivos.

Para Arias, el caso trasciende el ámbito futbolístico y evidencia que el peso político de algunos países puede influir incluso en decisiones que deberían estar exclusivamente bajo criterios deportivos. Panamá fue uno de los ejemplos citados por el exgobernante para ilustrar esa diferencia de trato.