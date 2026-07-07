Senadora de Paraguay amenaza con demandar a Mbappé por violencia de género

La senadora paraguaya Celeste Amarilla anunció que analiza presentar una demanda por presunta violencia de género contra el delantero francés Kylian Mbappé, luego del intercambio de declaraciones que ambos protagonizaron tras el partido entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026.

Durante una conferencia de prensa en el Senado paraguayo, la legisladora afirmó que el futbolista debe retractarse por las expresiones que utilizó en su contra y no descartó acudir a la justicia.

“Él tiene que retractarse conmigo, porque se está metiendo con una senadora de la nación paraguaya; se está metiendo también con Paraguay”, declaró.

Amarilla sostuvo que fue víctima de agravios personales y aseguró que todavía evalúa presentar una querella.

“Claro que fui agraviada y con suficientes motivos para hacerle una querella a Mbappé. Ayer estuve a punto, todavía puedo hacerla”, manifestó.

La parlamentaria también afirmó que considera las declaraciones del jugador como un caso de violencia política y violencia contra la mujer.