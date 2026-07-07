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Senadora de Paraguay amenaza con demandar a Mbappé por violencia de género

Amarilla sostuvo que fue víctima de agravios personales y aseguró que todavía evalúa presentar una querella.
Amarilla sostuvo que fue víctima de agravios personales y aseguró que todavía evalúa presentar una querella. AFP
Por
Leiny Pérez
  • 07/07/2026 12:10
Celeste Amarilla aseguró que el delantero francés la calificó de ‘mujer despreciable e indigna de su cargo’ y advirtió que podría iniciar acciones legales.

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La senadora paraguaya Celeste Amarilla anunció que analiza presentar una demanda por presunta violencia de género contra el delantero francés Kylian Mbappé, luego del intercambio de declaraciones que ambos protagonizaron tras el partido entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026.

Durante una conferencia de prensa en el Senado paraguayo, la legisladora afirmó que el futbolista debe retractarse por las expresiones que utilizó en su contra y no descartó acudir a la justicia.

“Él tiene que retractarse conmigo, porque se está metiendo con una senadora de la nación paraguaya; se está metiendo también con Paraguay”, declaró.

Amarilla sostuvo que fue víctima de agravios personales y aseguró que todavía evalúa presentar una querella.

“Claro que fui agraviada y con suficientes motivos para hacerle una querella a Mbappé. Ayer estuve a punto, todavía puedo hacerla”, manifestó.

La parlamentaria también afirmó que considera las declaraciones del jugador como un caso de violencia política y violencia contra la mujer.

La carta dirigida a Mbappé

Horas antes, Amarilla publicó una carta abierta en su cuenta de X en la que exigió disculpas al delantero francés.

Según la legisladora, el conflicto comenzó incluso antes del encuentro entre ambas selecciones, cuando Mbappé habría utilizado expresiones despectivas para referirse al equipo paraguayo.

“Me enojó mucho tu arrogancia y desprecio desde antes del partido. Dijiste: ‘Si hay que meter las manos en la mierda, vamos a meterlas’. No somos estúpidos, entendimos perfectamente que la mierda era el equipo paraguayo y el equipo paraguayo somos todos”, escribió.

La senadora también rechazó que el futbolista la calificara como “una mujer despreciable e indigna del cargo que ocupa”, palabras que considera un ataque basado en su condición de mujer.

“Exijo que vos también te retractes conmigo y me pidas disculpas. Yo tampoco voy a tolerar tu violencia (...) ¿Quién eres para tratarme de indigna o despreciable si ni siquiera me conoces? Violencia de género pura y dura”, expresó.

Amarilla añadió que, si el jugador no ofrece disculpas públicas, iniciará acciones legales.

El origen de la polémica

La controversia comenzó después de que Francia derrotara 1-0 a Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026, con un penal convertido por Mbappé.

Tras el encuentro, Amarilla publicó varios mensajes en redes sociales en los que calificó al futbolista de “soberbio, nuevo rico, prepotente y feo”. Posteriormente realizó comentarios sobre el origen y la nacionalidad del delantero que fueron ampliamente cuestionados y considerados por distintos sectores como racistas o discriminatorios.

En respuesta, Mbappé condenó esas publicaciones y la describió como “una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país”, lo que elevó aún más el enfrentamiento entre ambos.

Aunque Amarilla reconoció que parte de sus publicaciones fueron escritas “con la sangre hirviendo”, insistió en que el jugador también debe asumir responsabilidad por sus palabras y retractarse públicamente.

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