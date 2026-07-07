Senadora de Paraguay amenaza con demandar a Mbappé por violencia de género

Horas antes, Amarilla publicó una carta abierta en su cuenta de X en la que exigió disculpas al delantero francés.Según la legisladora, el conflicto comenzó incluso antes del encuentro entre ambas selecciones, cuando Mbappé habría utilizado expresiones despectivas para referirse al equipo paraguayo.<i>'Me enojó mucho tu arrogancia y desprecio desde antes del partido. Dijiste: ‘Si hay que meter las manos en la mierda, vamos a meterlas’. No somos estúpidos, entendimos perfectamente que la mierda era el equipo paraguayo y el equipo paraguayo somos todos</i>', escribió.La senadora también rechazó que el futbolista la calificara como <i>'una mujer despreciable e indigna del cargo que ocupa',</i> palabras que considera un ataque basado en su condición de mujer.<i>'Exijo que vos también te retractes conmigo y me pidas disculpas. Yo tampoco voy a tolerar tu violencia (...) ¿Quién eres para tratarme de indigna o despreciable si ni siquiera me conoces? Violencia de género pura y dura'</i>, expresó.Amarilla añadió que, si el jugador no ofrece disculpas públicas, iniciará acciones legales.