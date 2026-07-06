Mundial FIFA 2026
Cobertura especial →
  1. Inicio
  2. >  Deportes
  3. >  Fútbol
Fútbol

‘Despreciable e indigna de su cargo’: Mbappé arremete contra senadora paraguaya por racismo

Mbappé responde con dureza a senadora paraguaya por comentarios racistas
Mbappé responde con dureza a senadora paraguaya por comentarios racistas EFE/ Sebastiao Moreira / Redes sociales
Por
Emiliana Tuñón
  • 06/07/2026 15:17
Mbappé respondió en redes sociales a la senadora paraguaya Celeste Amarilla por declaraciones tras el partido ante Francia

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

El delantero y capitán de la selección de Francia, Kylian Mbappé, calificó de “despreciable” e “indigna de su cargo” a la senadora paraguaya Celeste Amarilla, luego de unos comentarios racistas realizados tras la derrota de Paraguay ante Francia en los octavos de final del Mundial 2026.

A través de su cuenta en la red social X, el futbolista reaccionó a las declaraciones atribuidas a la legisladora y cuestionó su conducta.

“Usted no representa a Paraguay, ese país que ha derrochado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo desinhibido, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores realizaron durante esta Copa del Mundo, para dejar lugar a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país”, expresó Mbappé.

¿Qué dijo la senadora paraguaya sobre Mbappé que generó controversia?

La senadora paraguaya Celeste Amarilla desató una fuerte polémica tras realizar publicaciones en redes sociales dirigidas al futbolista francés Kylian Mbappé, luego del partido entre Paraguay y Francia en el Mundial 2026.

A través de su cuenta personal, la legisladora compartió varias imágenes del delantero y emitió comentarios que fueron ampliamente cuestionados por su contenido.

Entre sus expresiones, Amarilla escribió: “Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped...”.

En otra publicación, añadió: “Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol”.

Las declaraciones generaron reacciones inmediatas en redes sociales y abrieron un debate sobre el tono y el contenido de los mensajes emitidos por figuras públicas tras eventos deportivos de alto perfil.

VIDEOS

Video: Venezuela informa de 32 fallecidos y más de 700 heridos tras doble terremoto de 7,2 y 7,5
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R ( Ronald Peña R / EFE )

Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela)....

Lo Nuevo