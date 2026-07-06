‘Despreciable e indigna de su cargo’: Mbappé arremete contra senadora paraguaya por racismo

El delantero y capitán de la selección de Francia, Kylian Mbappé, calificó de “despreciable” e “indigna de su cargo” a la senadora paraguaya Celeste Amarilla, luego de unos comentarios racistas realizados tras la derrota de Paraguay ante Francia en los octavos de final del Mundial 2026.

A través de su cuenta en la red social X, el futbolista reaccionó a las declaraciones atribuidas a la legisladora y cuestionó su conducta.

“Usted no representa a Paraguay, ese país que ha derrochado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo desinhibido, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores realizaron durante esta Copa del Mundo, para dejar lugar a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país”, expresó Mbappé.