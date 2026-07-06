‘Despreciable e indigna de su cargo’: Mbappé arremete contra senadora paraguaya por racismo

La senadora paraguaya Celeste Amarilla desató una fuerte polémica tras realizar publicaciones en redes sociales dirigidas al futbolista francés Kylian Mbappé, luego del partido entre Paraguay y Francia en el Mundial 2026.A través de su cuenta personal, la legisladora compartió varias imágenes del delantero y emitió comentarios que fueron ampliamente cuestionados por su contenido.Entre sus expresiones, Amarilla escribió:<b> 'Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped...'.</b>