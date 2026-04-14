Países Bajos provoca una revolución, Alemania avala el pragmatismo

El Mundial en Alemania Occidental de 1974 se ofrecía como la edición que inauguraría la entrega de un nuevo trofeo al que ya no podría aspirarse a poseerlo en propiedad: sería entregado al ganador en la final devolviéndole luego (casi inmediatamente tras los festejos) y quedándose el campeón con una réplica. Llamado Trofeo de la Copa Mundial FIFA, representa a dos figuras humanas estilizadas sosteniendo al planeta Tierra, diseñado por el escultor italiano Silvio Gazzaniga; es una valiosa pieza artística en oro de 18 quilates con dos anillos de malaquita en la base.Pero también, ante el retiro de Pelé de la Selección de Brasil, se recibía a 16 selecciones con el interrogante de quién se postularía para tomar la posta, proyectándose como la nueva figura global del balompié. El mundial no iba a defraudar, cerraría el ciclo del dominio brasileño abriendo las puertas, tanto a nombres que marcarían el torneo, como a una nueva interpretación del juego que lo cambiaría.Tampoco iba a estar exento del entorno político internacional. Para completar los representantes suramericanos, aparte de Brasil clasificado automáticamente por ser el campeón defensor, con Argentina y Uruguay clasificados, se tenía que disputar un repechaje entre Chile y la Unión Soviética a dos partidos. El primero de ellos ocurrió el 26 de septiembre de 1973 en el Estadio Lenin, Moscú, quince días después del golpe militar encabezado por Augusto Pinochet que derrocó a Salvador Allende; igualaron 0-0.El segundo se debía celebrar en el Estadio Nacional de Santiago, el 21 de noviembre. Los soviéticos se negaron a acudir esgrimiendo las violaciones a los derechos humanos y el hecho de ser un recinto deportivo señalado como sitio de torturas. El día del partido los chilenos se alinearon en el terreno de juego sin público ni rival, el árbitro dio la señal y marcaron un gol con la portería vacía. Clasificaron al Mundial; uno de sus jugadores más representativos, Carlos Caszely, diría después: 'Fue el show futbolístico más burdo que me tocó vivir. El teatro del absurdo'. De la Concacaf el representante sería Haití.El mundial se iba a disputar en un país dividido tras la culminación de la Segunda Guerra Mundial, separado por el llamado Muro de Berlín en dos partes territoriales: Alemania Occidental, la anfitriona del campeonato, y Alemania Oriental (comunista). Esta última también participaba.