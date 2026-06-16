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Fútbol

Panamá atento: Ghana recurre a la justicia canadiense para que Thomas Partey pueda jugar

La selección de Ghana busca habilitar a Thomas Partey para enfrentar a Panamá
La selección de Ghana busca habilitar a Thomas Partey para enfrentar a Panamá AFP
Por
Emiliana Tuñón
  • 16/06/2026 11:57
Ghana acudió a un tribunal canadiense para intentar habilitar a Thomas Partey para el duelo mundialista frente a Panamá.

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La participación de Thomas Partey en el partido entre Ghana y Panamá por el Mundial 2026 permanece en duda luego de que el Gobierno de Ghana acudiera a un tribunal federal canadiense para intentar revertir la negativa de Canadá de otorgarle una visa de ingreso al país.

De acuerdo con medios canadienses, las autoridades ghanesas solicitaron una medida cautelar de emergencia que permitiría al mediocampista estar disponible para el encuentro programado este miércoles en Toronto, correspondiente al Grupo L del torneo.

La decisión de Ottawa está vinculada a la situación judicial que enfrenta el jugador en el Reino Unido, donde se declaró inocente de siete cargos de violación y uno de agresión sexual relacionados con denuncias presentadas por cuatro mujeres entre 2020 y 2022.

Ghana califica de “injusta” decisión que impide el ingreso de Thomas Partey

El ministro de Relaciones Exteriores de Ghana, Sam Okudzeto Ablakwa, criticó la negativa canadiense y la calificó como una medida “arrogante y extremadamente injusta”. Además, señaló que Partey es una pieza fundamental para la selección nacional y confirmó que Ghana presentó una protesta diplomática formal solicitando la reconsideración del caso.

Mientras se espera una decisión judicial, la selección africana mantiene su preparación para el duelo frente a Panamá. Aunque el futbolista podría perderse el compromiso en territorio canadiense, sí estaría habilitado para disputar los siguientes encuentros de Ghana ante Inglaterra y Croacia, programados en Estados Unidos.

La posible ausencia de Partey representaría una baja sensible para Ghana en su debut ante Panamá, debido a la experiencia internacional que aporta el exjugador del Arsenal y actual mediocampista del Villarreal.

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