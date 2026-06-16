Panamá atento: Ghana recurre a la justicia canadiense para que Thomas Partey pueda jugar

La participación de Thomas Partey en el partido entre Ghana y Panamá por el Mundial 2026 permanece en duda luego de que el Gobierno de Ghana acudiera a un tribunal federal canadiense para intentar revertir la negativa de Canadá de otorgarle una visa de ingreso al país.

De acuerdo con medios canadienses, las autoridades ghanesas solicitaron una medida cautelar de emergencia que permitiría al mediocampista estar disponible para el encuentro programado este miércoles en Toronto, correspondiente al Grupo L del torneo.

La decisión de Ottawa está vinculada a la situación judicial que enfrenta el jugador en el Reino Unido, donde se declaró inocente de siete cargos de violación y uno de agresión sexual relacionados con denuncias presentadas por cuatro mujeres entre 2020 y 2022.