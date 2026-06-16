Panamá atento: Ghana recurre a la justicia canadiense para que Thomas Partey pueda jugar

El ministro de Relaciones Exteriores de Ghana, Sam Okudzeto Ablakwa, criticó la negativa canadiense y la calificó como una medida 'arrogante y extremadamente injusta'. Además, señaló que Partey es una pieza fundamental para la selección nacional y confirmó que Ghana presentó una protesta diplomática formal solicitando la reconsideración del caso.Mientras se espera una decisión judicial, la selección africana mantiene su preparación para el duelo frente a Panamá. Aunque el futbolista podría perderse el compromiso en territorio canadiense, sí estaría habilitado para disputar los siguientes encuentros de Ghana ante Inglaterra y Croacia, programados en Estados Unidos.La posible ausencia de Partey representaría una baja sensible para Ghana en su debut ante Panamá, debido a la experiencia internacional que aporta el exjugador del Arsenal y actual mediocampista del Villarreal.