Panamá, ¿Brasil 2014? ...estuvo cerca, Alemania da una lección de solidez

La vigésima Copa Mundo del 2014 parecía concebida para que Brasil exorcizara los fantasmas del ‘Maracanazo’, el fracaso en la edición de 1950 ante Uruguay, pero en la realidad no estaban para ello. Pasó de primera en su grupo por mejor promedio de goles sobre México.En octavos de final superaban con suerte a Chile al empatar 1-1 y definir a su favor 3-2 en la tanda de penales. En cuartos se impondrían sobre Colombia 2-1, en un partido con algún sesgo arbitral, para dar pena en semifinales al caer aplastados 7-1 ante una Alemania, que les tuvo clemencia quitando el pie del acelerador. Perderían 3-0 con Países Bajos en el partido por el tercer lugar.Colombia mostró su crecimiento con un James Rodríguez superlativo que terminó ganando la Bota de Oro al goleador del mundial (6). La gran revelación fue Costa Rica, con la mejor actuación de una selección de la Concacaf en los mundiales. Se impuso en el grupo D, considerado el grupo de la muerte, clasificando de primera contra tres excampeones mundiales Uruguay, Italia e Inglaterra. En octavos empataría con Grecia 1-1, eliminándoles en los penales 5-3 y en cuartos al igualar 0-0 con Países Bajos, caerían en los penales 4-3. Se irían invictos.Al contrario de Brasil, su rival regional Argentina, cuya hinchada masivamente se tomó las sedes donde jugó al cantico hiriente: 'Brasil decime que se siente...tener en casa a tu papá', vio llegar al equipo dirigido por Sabella con Messi de capitán, a la final. Hizo el pleno en su grupo al ganar los tres partidos. En octavos superaron a Suiza 1-0, en cuartos a Bélgica por idéntico marcador 1-0 y en semifinales tras empatar con Países Bajos 0-0, avanzaron a la final al superarlos en la tanda de penales 4-2.Alemania fue primera en su grupo, ganó dos partidos y empató uno, frente a Ghana 2-2. En octavos de final se impuso a Argelia en los tiempos suplementarios 2-1. En cuartos derrotó 1-0 a Francia, y en semifinales a la ya mencionada Brasil.Alemania y Argentina cara a cara el 13 de julio de 2014 en el Estadio Maracaná, Río de Janeiro, una reedición de las finales México ’86 e Italia ‘90. Partido tenso, pudo ser para cualquiera de los dos. Levantaría la Copa Alemania con el gol de Gotze en la prórroga 113’. Eran tricampeones.