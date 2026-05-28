Panamá, ¿Brasil 2014? ...estuvo cerca, Alemania da una lección de solidez

La noche del 15 de octubre de 2013 se vivió con la mirada fija en el Rommel Fernández y el oído en el Estadio Nacional de San José, Costa Rica; el corazón yendo a los extremos en su latido según lo que pasara en uno y otro escenario o en los dos lados. ¿Cómo se llegó a ello? La Selección inició el 6 de septiembre de 2011 el camino eliminatorio para Brasil 2014, superó sin dificultad los rivales asignados en el grupo C de la segunda ronda en la que se le incluyó junto a Nicaragua y Dominica. Ganó sus cuatro perdidos anotando 15 goles y recibiendo solo 2, un indicador de la poca resistencia que tuvo.

En la dirección técnica tenía de capitán a la leyenda del fútbol nacional: Julio César Dely Valdés, le acompañaba como asistente otro emérito exjugador, su hermano gemelo Jorge Luis. Al avanzar a la tercera ronda les correspondió un grupo con la misma denominación que el anterior: C, con Honduras, Canadá y Cuba. Se puso en marcha el 8 de junio de 2012 enfrentando a Honduras en San Pedro Sula, con un resultado favorable de 2-0. Sería una serie muy disputada, de los seis partidos los panameños solo perderían uno, ante Canadá 1-0 de visitantes, y se definirían los clasificados en la última fecha clasificando los panameños a la Hexagonal como segundos del grupo.

En la Hexagonal arrancaron recibiendo a Costa Rica el 6 de febrero de 2013. Panamá se iría arriba 2-0 con goles de Luis Henríquez y de Román Torres, los costarricenses reducirían la diferencia a 2-1 a los 38’. Es uno de los mejores 45 minutos que se le hayan visto a los panameños en las eliminatorias, superando a los ticos no solo desde el marcador, sino también desde el juego colectivo; un conjunto tico que tenía madura a su mejor generación de futbolistas.

De entrenador contaban con Jorge Luis Pinto, un estratega colombiano con recorridos sobresalientes en su país y conocedor del fútbol tico, un estudioso, metódico y obsesionado de la táctica en el juego. El segundo tiempo fue diferente, los ticos ripostaron y empataron 2-2.

No era un resultado halagador, más teniendo en cuanta que el siguiente encuentro correspondía contra Jamaica en Kingston, sin embargo, sumaban 1 punto. Empatarían con Jamaica 1-1, luego recibían y vencían 2-0 a Honduras. Igualarían 0-0 con México aquí. Empatar se convertía en el resultado más recurrente. En esta ocasión se clasificaban por Concacaf directo al mundial los tres primeros y el cuarto obtenía la opción de ir al repechaje o repesca.

Perderían posteriormente de visita 2-0 con Estados Unidos, por el mismo marcador caerían 2-0 contra Costa Rica en San José. Se abrió un compás de espera en la hexagonal de dos meses con la Copa Oro 2013, a disputarse en julio en los Estados Unidos.

En la Copa Oro la selección canalera tendría una actuación sobresaliente, en la fase de grupos quedaría primera derrotando a México 2-1, a Martinica 1-0 y empatando con Canadá 0-0. En cuartos de final arrollaría a Cuba 6-1 y en semifinales, cuando la masiva afición mexicana esperaba la revancha le repetían derrotándola nuevamente 2-1. Julio César Dely Valdés alcanzaba los mejores resultados históricos consecutivos de Panamá ante México. Las horas del entrenador mexicano José Manuel de la Torre estaban contadas.

En la final los panameños perderían 0-1 ante los Estados Unidos, la actuación y el subcampeonato en la Copa Oro ilusionaban con la vuelta de las eliminatorias en septiembre, restaban cuatro fechas. En la reanudación Panamá empataba 0-0 con Jamaica en el Rommel, el resultado le acortaba posibilidades. Nuevamente emparejaba, esta vez 2-2 con Honduras en Tegucigalpa.

Llegaban a la penúltima jornada al Estadio Azteca para enfrentar a México, que sufría una crisis cambiando de entrenador. En ese momento los mexicanos estaban eliminados del mundial, los panameños en el cuarto lugar con la opción del repechaje. México se fue arriba 1-0, Panamá les empataría 1-1, los mexicanos terminarían por imponerse 2-1. Quedaba por dirimirse la última fecha con Estados Unidos, Costa Rica y Honduras, ya clasificados al mundial; México con el cupo de la repesca intercontinental, aunque si perdía con Costa Rica en San José y Panamá le ganaba a los Estados Unidos, los panameños se hacían con el repechaje para enfrentarse a Nueva Zelanda.

El 15 de octubre de 2013 en el Rommel Fernández, la selección panameña estaba arriba 2-1 a los 83’ con gol de Luis Tejada y mantuvo el marcador hasta los 90 minutos, solo restaban 3 minutos de reposición. En Costa Rica los ticos le habían dado una mano al derrotar a los mexicanos 2-1. Cuando todo parecía que avanzarían, los estadounidenses empatarían 2-2 a los 92+2 y ganarían 2-3 a los 90+3. Un silencio de luto deportivo recorrió el país.