Panamá se enfrentará a México en partido amistoso en enero

La selección de Panamá ha confirmado otro duelo amistoso para el próximo mes de enero. Los dirigidos por Thomas Christiansen se enfrentarán a México este 22 de enero en el estadio Rommel Fernández.

Este será el segundo duelo de preparación de que tendrá Panamá en el mes de enero, luego de confirmar a Bolivia como primer rival de los panameños. Este compromiso se jugará en el estadio IV Centenario, en la ciudad boliviana de Tarija el 18 de enero, para cuatro días después jugar ante los mexicanos.

Al ser el partido fuera de Fecha FIFA, ambos compromisos lo jugarán jugadores del plano local, es decir de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Recordar que la última vez que Panamá se enfrentó a México en duelo amistoso fue el pasado 30 de junio del 2021 en Tennessee previo a la Copa Oro de aquel año. Los mexicanos superaron a los panameños 3-0.

Mientras que el último compromiso entre ambos se dio el pasado 23 de marzo del presente año en la final de la Liga de Naciones 2024-2025. Aquel partido lo ganó nuevamente el cuadro azteca 2-1 sobre el final del encuentro.