“Lamentablemente tuve problemas a la hora de votar en la plataforma de votación. Cuando seleccionaba mis 10 candidatos, a la hora de actualizar, me salía alterada la votación, con los números intercalados, sin ningún orden, entre los diez votantes. Tuve que meterme en más de tres ocasiones a la plataforma para mi voto, que no lo pude hacer desde mi móvil, sino a través de mi computadora. Pude mejorar el problema, pero creo que no tuve cuidado al final a la hora de enviarlo, y creo que se me coló Olmo por Rodri”, detalló Estrada.

Este supuso el primer error de ambos que cometió durante la fase de votación. “El error fue doble porque el jefe de redacción de la revista me envió por correo mis candidatos, para corroborar mi votación y le dije que no había problema. No me di cuenta del error sino unos días después cuando leí detalladamente el correo, porque mis candidatos los anoté en una hoja”, precisó.

A pesar de sus errores, Estrada resaltó su imparcialidad profesional. “Nunca me había sucedido, mi votación ha sido imparcial, no me pongo la camiseta de ningún club”.