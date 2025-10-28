Panamá vs. Costa Rica: ¿hora, fecha y dónde ver?, por la medalla de oro en Juegos Centroamericanos 2025

<b>El pase a la final se consolidó en la semifinal, en la que la selección de Panamá</b> se impuso a El Salvador con un marcador de 3-1. Aunque los salvadoreños lograron empatar temporalmente en el arranque de la segunda mitad, el capitán Ariel Arroyo, quien marcó dos de los goles, y el atacante Josué Vergara aseguraron la victoria y el boleto a la disputa por el oro. Con este resultado, Panamá Sub-20 no solo avanzó al partido por la medalla, sino que también <b>garantizó su clasificación a los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.</b>