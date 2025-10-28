Panamá vs. Costa Rica: ¿hora, fecha y dónde ver?, por la medalla de oro en Juegos Centroamericanos 2025

La selección Sub-20 de Panamá, dirigida por Felipe Baloy, buscará alzarse este martes 28 de octubre con la medalla de oro en el fútbol masculino de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. El gran encuentro final será una revancha en el Estadio Cementos Progreso de Ciudad de Guatemala, donde la escuadra canalera se medirá ante su similar de Costa Rica en un choque que promete emociones y un cierre intenso en la lucha por la presea dorada. Panamá retorna a una final centroamericana, algo que no lograba desde la edición de San Pedro Sula en 1997, y buscará el oro por segunda vez en su historia desde Guatemala 1973.

El camino de los panameños hacia la final de los Juegos Centroamericanos 2025 fue notable, demostrando un poderío ofensivo desde el inicio de la competición. El equipo debutó en el torneo con un agónico y luchado empate 2-2 frente a Honduras, un partido donde la Sub-20 de Panamá, a pesar de estar abajo 0-2 en el marcador y con un jugador menos, logró rescatar un valioso punto en los últimos minutos gracias a un doblete de Oscar Peñalba.

Panamá a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

El pase a la final se consolidó en la semifinal, en la que la selección de Panamá se impuso a El Salvador con un marcador de 3-1. Aunque los salvadoreños lograron empatar temporalmente en el arranque de la segunda mitad, el capitán Ariel Arroyo, quien marcó dos de los goles, y el atacante Josué Vergara aseguraron la victoria y el boleto a la disputa por el oro. Con este resultado, Panamá Sub-20 no solo avanzó al partido por la medalla, sino que también garantizó su clasificación a los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.