La separación del guardameta del Bayern Múnich, Manuel Neuer, y la jugadora de balonmano Anika Neuer semanas después del nacimiento de su segundo hijo generó debate en Alemania tras los reportes publicados por el diario Bild de avistamientos del futbolista de 40 años en Italia y Brasil junto a una mujer cuya identidad no ha sido confirmada oficialmente.

Según el cronograma reconstruido por el diario alemán, Neuer, de 26 años, dio a luz a finales de agosto de este año al segundo hijo del matrimonio, que ya tenía a Luca, nacido en marzo de 2024.

Pocas semanas después del parto, el arquero abandonó la vivienda familiar situada a orillas del lago Tegernsee (propiedad que Neuer construyó durante su relación anterior con Kathrin Gilch), sin que conste hasta el momento una oficialización formal de divorcio tras seis años de vínculo y una boda civil celebrada en noviembre de 2023.

De acuerdo con los reportes, a finales de septiembre y principios de octubre, durante la pausa por la fecha FIFA, Neuer fue visto en la isla italiana de Sicilia acompañado por una mujer cuya identidad no fue divulgada.

Posteriormente, el 20 de noviembre circularon grabaciones del guardameta en las playas de Búzios, Brasil, conduciendo una motocicleta Vespa y en un local de comidas rápidas junto a una joven señalada en los reportes como la misma acompañante, sin respaldo formal sobre su identidad ni sobre una supuesta condición de fisioterapeuta.

Por su parte, el director deportivo del Bayern Múnich, Max Eberl, declaró al diario Augsburger Allgemeine que el club autorizó al futbolista a pasar una semana fuera de Alemania para descansar y realizar una movilización controlada del pie derecho, luego de sufrir un desgarro parcial de tendón el 7 de noviembre en el triunfo por 2-1 ante el Mainz 05.

Según la misma fuente, Neuer regresó a Múnich el 25 de noviembre para trabajar en bicicleta fija y ejercicios de fuerza bajo la supervisión del preparador físico Simon Martinello, con previsión de no volver a jugar antes del cierre de 2026.