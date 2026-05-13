Predicción Mundial 2026: El matemático que acertó 2014, 2018 y 2022 elige campeón

La Copa Mundial de la FIFA 2026 promete ser el evento deportivo más importante del año. Es por ello que muchas personas se han atrevido a realizar sus predicciones, sin embargo hay uno en particular que ha tenido un nivel de acierto importante en cuanto a los últimos campeones del mundo.

El último en hacerse viral en redes sociales fue el matemático alemán, Joachim Klement, quien en el pasado le atinó a los campeones del mundo en el 2014, 2018 y 2022. Para este año, el economista no hizo la excepción e hizo cientos de probabilidades hasta dar con los finalistas y el campeón para este 2026.

Klement no solo hace un estudio deportivo de las 48 selecciones clasificadas, sino que combina estadísticas matemáticas como la riqueza el país, el producto interno bruto, incluso estudio el clima en ciertos sectores para determinar al campeón 2026. Incluyo le agregó el factor suerte en su estudio.

De acuerdo con el alemán, las potencias como Francia, España o incluso Argentina, quienes son los actuales campeones del mundo, no llegarán al último partido por el trofeo. Su respuesta sorprendió a más de muchos.

Klement propuso que Portugal y Países Bajos sean los finalistas del Mundial 2026, siendo la Naranja Mecánica los nuevos campeones del mundo, esto tras un exhaustivo estudio y cientos de pruebas de probabilidad.

El propio economista admitió que este ‘juego de probabilidades’ empezó muchos años atrás como un experimento relacionado a la economía. “Todo empezó hace 12 años como una broma, como se imaginaran, un ejercicio para mostrarle al mundo que los economistas creen que pueden predecir absolutamente todo”, expuso en una entrevista.

El alemán, quien es el jefe de Estrategia en Panmure Liberum, firma especializada en análisis macroeconómicos y que cuenta con experiencia en el sector de la inversión, explicó el modelo matemático que utilizó para determinar que los neerlandeses llegarán a ser campeones del mundo este año.

“Cualquier modelo económico solo puede aproximar el resultado de un partido, de hecho sólo puede predecir el 50% del resultado. El otro 50% es francamente, cuestión de suerte”, reveló Klement.

Ese otro 50% del resultado al que el alemán califica de “suerte” se refiere a posibles lesiones, sanciones, decisiones arbitrales, jugadas individuales o jugadas a pelotas paradas, incluyendo los tiros de penal.

Además de estos, Klement también toma en cuenta lo que es el ranking FIFA, métricas en cuanto a la calidad individual de los jugadores, las infraestructuras que usan los jugadores de cada país para jugar y entrenar, el clima y variaciones económicas. Esto lo llegó a revelar en una entrevista con Caracol Radio.

El alemán fue franco al decir que Países Bajos no está en la mesa de discusión como posibles candidatos a ser campeones del mundo, pero que le daría su voto personal a España como un candidato serio a ser campeón del mundo. También puso sobre la mesa a equipos como Inglaterra y Francia.

“Si tuviera que poner mi dinero en un equipo que no fuera Holanda, sería España”, propuso el alemán.

La figura de Klement recuerda mucho a lo que ocurrió en su momento con el Pulpo Paul, figura que se hizo muy famosa en el Mundial 2010 al pronosticar y acertar varios resultados del torneo.

Esta criatura acertó varios partidos como la victoria de Alemania sobre Austria en la fase de grupos, el triunfo de los teutones en los octavos y cuartos de final ante Inglaterra y Argentina respectivamente. Incluso la final en la que España derrotaría a Países Bajos.