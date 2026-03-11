¿Quién toma el lugar de Irán? El sustituto que pondría la FIFA para el Mundial 2026

La FIFA tiene en frente un ‘problemón’ de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La selección de Irán, por medio del ministro de Deportes, afirmó que su país no asistirá al Mundial debido al conflicto bélico que se está llevando a cabo en Oriente Medio.

Desde la edición de 1974 que un país no se retiraba de un Mundial o de un repechaje. El último fue la selección de Unión Soviética cuando decidieron no jugar el partido de repechaje ante Chile debido a los conflictos políticos tras el golpe militar chileno. Al final el equipo sudamericano asistió al Mundial, dejando por fuera a la Unión Soviética luego de no presentarse al partido.

Ahora para el Mundial 2026 podría haber una conclusión similar. De acuerdo con el apartado 6.7 de la normativa de la FIFA, si una federación decide declinar su participación en el Mundial o en un repechaje, el ente deportivo será la encargada de gestionar el sustituto, colocando al país mejor posicionado de la confederación donde el país en cuestión se dio de baja.

En este caso, si finalmente Irán se da de baja, el país que lo sustituya dentro del grupo G sería Irak, país que disputará el repechaje. Ambas selecciones pertenecen a la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y esta zona ofrece hasta 8.5 cupos. Mientras que el cupo del repechaje sería para los Emiratos Árabes Unidos.

Dentro del grupo G, ya sea Irán o Irak, jugarían ante Nueva Zelanda (en Los Ángeles), Bélgica (en Los Ángeles) y Egipto (en Seattle).

Pero no todo es color de rosas para los iraquíes. La Federación de Fútbol de Irak, en un comunicado, le manifestó a la FIFA su deseo de atrasar lo mayor posible el partido de repechaje que jugará su equipo, debido a problemas logísticos por el conflicto bélico en Oriente Medio.

Jugadores e incluso su propio director técnico se encuentra en algunos países que tienen el espacio aéreo cerrado por los bombardeos que se están dando actualmente en el Oriente Medio.

Graham Arnold, técnico de Irak, se manifestó en redes sociales para presionar a la FIFA de retrasar su llave que se disputará en Monterrey. Irak jugará ante el ganador de Bolivia-Surinam el 31 de marzo.

“Un equipo formado únicamente por jugadores que están fuera de Irak no sería nuestro mejor equipo, y necesitamos tener disponible a nuestra mejor plantilla para el partido más importante del país en 40 años”.

“Si la FIFA retrasara el partido nos daría tiempo para prepararnos adecuadamente. Que Bolivia juegue contra Surinam este mes y, una semana antes del Mundial, nosotros enfrentarnos al ganador en Estados Unidos”, dijo Arnold.