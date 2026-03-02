¿Se suspende la Finalissima? El conflicto en Medio Oriente pone en duda el Argentina vs. España

El conflicto bélico en el que está inmerso varias naciones en el Medio Oriente ya tiene sus daños colaterales. Además de las víctimas que se ha consumido este conflicto, el deporte también se ha visto afectado, específicamente en Catar.

El país asiático será sede de la Finalissima entre Argentina y España, sin embargo es una completa incógnita si se disputará el partido en Catar o se buscará una nueva sede para el compromiso que reunirá a los actuales campeones de la Copa América y la Eurocopa respectivamente.

Tras el estallido del conflicto, la Asociación de Fútbol de Catar decidió suspender toda actividad deportiva que maneja, entre ellos la primera división catarí. Los partidos del pasado sábado 28 de febrero entre el Al-Arabi vs. Al-Sailiya y el Al-Shamal vs. Qatar SC fueron suspendidos y no se sabe con exactitud cuando volverán las acciones deportivas en aquel país.

Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial sobre el futuro de este partido de parte de Catar, sin embargo lo que si es cierto es que existe una gran incertidumbre sobre el Argentina vs. España el cual se debe disputar el 27 de marzo en Lusail.

Precisamente el entrenador de la selección de España, Luis de la Fuente fue interrogado sobre esta situación en una entrevista con Radio Nacional y resaltó que si finalmente no se puede jugar en Catar, se debería de buscar otra sede para el compromiso.

“Sabemos que se está negociando. Lo primero, como sociedad, es que se parara el conflicto, pero una vez que se está inmerso en él y no se sabe lo que se va a dilatar, la solución sería, mientras no se pueda jugar allí, buscar otra sede si es que es posible”, confesó el español.

Tanto Argentina como España cuentan con este partido de cara a su preparación final para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Más allá de este enfrentamiento, tanto los españoles y argentinos jugarán otro duelo amistoso con diferentes rivales en esa misma Fecha FIFA en territorio catarí.

España jugará ante Egipto este 30 de marzo, mientras que Argentina hará lo propio contra Catar este 31 de marzo.

Lo que se espera ser como una gran fiesta futbolera en el Medio Oriente, ha terminado en una incertidumbre total. Según diferentes medios todos los boletos, los poco más de 88 mil butacas, para el partido fueron vendidos, por lo que si finalmente se cambia de sede será otro reto logístico para la organización.