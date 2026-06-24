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Fútbol

Shakira prende el Mundial 2026 con ‘Dai Dai’ en español y celebra la victoria de Colombia

Shakira presenta la versión en español de “Dai Dai”, el himno del Mundial 2026.
Shakira presenta la versión en español de “Dai Dai”, el himno del Mundial 2026. @shakira
Por
Emiliana Tuñón
  • 24/06/2026 13:32
La cantante colombiana Shakira estrenó “Dai Dai en español”, el tema oficial del Mundial 2026, y celebró el avance de Colombia.

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La cantante colombiana Shakira presentó la versión en español de la canción “Dai Dai”, el tema oficial del Mundial 2026 que interpreta junto al artista nigeriano Burna Boy, generando gran expectativa entre los fanáticos del fútbol y la música a nivel internacional.

El estreno de esta nueva versión fue transmitido en primicia por la cadena estadounidense de habla hispana Telemundo, durante la cobertura del partido entre las selecciones de Colombia y la República Democrática del Congo, en un momento que captó la atención de millones de espectadores.

Tras su lanzamiento, la canción fue habilitada en las principales plataformas digitales como Spotify y YouTube, donde rápidamente comenzó a sumar reproducciones y a posicionarse entre las tendencias musicales del momento.

Shakira celebra la clasificación de Colombia a la siguiente fase del Mundial 2026 en plena gira

Shakira vivió una doble celebración tras la clasificación de la Selección Colombia a la siguiente fase del Mundial 2026, luego de vencer 1-0 a la República Democrática del Congo en un partido decisivo del torneo.

Minutos antes de salir al escenario en Dallas, Estados Unidos, como parte de su gira “Las Mujeres ya no lloran”, la artista compartió la noticia con su equipo en medio de la emoción del momento.

“¡Y acaba de ganar Colombia!”, exclamó Shakira, provocando una explosión de alegría en el camerino.

El triunfo de la selección cafetera desató la euforia entre la cantante, sus bailarines y su equipo de trabajo, quienes celebraron con gritos, saltos y abrazos apenas se confirmó la clasificación a la siguiente fase del Mundial. El momento fue grabado y rápidamente se viralizó en redes sociales.

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