Shakira prende el Mundial 2026 con ‘Dai Dai’ en español y celebra la victoria de Colombia

Shakira vivió una doble celebración tras la clasificación de la Selección Colombia a la siguiente fase del Mundial 2026, luego de vencer 1-0 a la República Democrática del Congo en un partido decisivo del torneo.Minutos antes de salir al escenario en Dallas, Estados Unidos, como parte de su gira 'Las Mujeres ya no lloran', la artista compartió la noticia con su equipo en medio de la emoción del momento.<i><b>'¡Y acaba de ganar Colombia!', </b></i>exclamó Shakira, provocando una explosión de alegría en el camerino.El triunfo de la selección cafetera desató la euforia entre la cantante, sus bailarines y su equipo de trabajo, quienes celebraron con gritos, saltos y abrazos apenas se confirmó la clasificación a la siguiente fase del Mundial. El momento fue grabado y rápidamente se viralizó en redes sociales.