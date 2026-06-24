Shakira prende el Mundial 2026 con ‘Dai Dai’ en español y celebra la victoria de Colombia

La cantante colombiana Shakira presentó la versión en español de la canción “Dai Dai”, el tema oficial del Mundial 2026 que interpreta junto al artista nigeriano Burna Boy, generando gran expectativa entre los fanáticos del fútbol y la música a nivel internacional.

El estreno de esta nueva versión fue transmitido en primicia por la cadena estadounidense de habla hispana Telemundo, durante la cobertura del partido entre las selecciones de Colombia y la República Democrática del Congo, en un momento que captó la atención de millones de espectadores.

Tras su lanzamiento, la canción fue habilitada en las principales plataformas digitales como Spotify y YouTube, donde rápidamente comenzó a sumar reproducciones y a posicionarse entre las tendencias musicales del momento.