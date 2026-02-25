‘Tenemos mucha confianza en la presidenta Claudia Sheibaum’: Dijo Infantino sobre el Mundial 2026

Todo parece indicar que Guadalajara continuará siendo sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, esto a pesar de los recientes disturbios que hubo en la ciudad de Jalisco.

Ante este escenario, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante un acto de apertura en la Federación Colombiana de Fútbol, señaló que mantiene la “confianza” en México para ser una de las sedes de cara al torneo más importante del ente deportivo.

“Tenemos mucha confianza en la presidenta Claudia Sheibaum. El Mundial va a ser una fiesta increíble. México es un gran país, un país de futbol. Como en todos los países pasan cosas, no vivimos en la Luna”, señaló el presidente de la FIFA.

Estas palabras llegan luego de los grandes cuestionamientos que han existido tras los altercados ocurridos en Guadalajara luego de ser abatido el narcotraficante ‘El Mencho’.

En esa misma línea, Infantino señaló que se mantiene en constante comunicación, tanto con Sheibaum como con el comité organizador del Mundial 2026 en Guadalajara.

“De mi parte y de la FIFA, confianza absoluta en la presidenta Sheinbaum y en México. Estamos en contacto regular con la presidencia y las autoridades y seguimos monitoreando la situación.”, resaltó Infantino.

Sumado a ello, la propia Sheibaum transmitió la misma confianza a todo el mundo públicamente en que el Mundial si se disputará en Guadalajara.

La primera prueba importante que tendrá México en cuanto a la seguridad serán los dos partidos de repechaje que organizará Guadalajara el próximo mes de marzo. El Nueva Caledonia-Jamaica se jugará en territorio mexicano, así como también el duelo entre el ganador de dicha llave ante Congo.

A pesar de este llamado de tranquilidad, algunos países que disputarán el Mundial o el repechaje en territorio mexicano, y más en Guadalajara, han exigido a la FIFA que México les garantices medidas de seguridad importantes. Alemania, Bolivia y Portugal han mostrado su disconformidad ante lo sucedido en Jalisco.

“Vamos a enviar una misiva a la FIFA para que se incrementen todas las medidas de seguridad. Nosotros también estamos tomando nuestras previsiones como delegación”, señaló el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa.

Portugal, que disputará un duelo amistoso contra el ‘Tri’ en el estadio Ciudad de México en marzo, señaló que “desde el primer momento la FPF se sintió honrada por la invitación a participar en la reapertura de ese emblemático estadio. Sin embargo, los acontecimientos recientes exigen una evaluación continua de las condiciones asociadas a los viajes de la delegación de la FPF”.