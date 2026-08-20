Tercera etapa azulgrana: Joao Cancelo ya es jugador del Barcelona

La tercera fue la vencida. El FC Barcelona cerró el fichaje y de manera definitiva de Joao Cancelo. El portugués tendrá de esta manera su tercera etapa en el club de la Ciudad Condal, tras haber estado cedido en las dos últimas etapas.

El portugués estuvo en las oficinas administrativas del club para sellar su firma en el contrato que lo vinculará a la entidad hasta el 2029. Cancelo, de 32 años, estuvo junto con el presidente, Joan Laporta, quien ha apostado fuertemente por el lateral, así como también el entrenador Hansi Flick.

Hay que recordar que anteriormente Cancelo estuvo cedido primero por el Manchester City en la temporada 2023-2024 y posteriormente jugó la segunda parte de la campaña 2025-2026 cedido por el Al-Hilal. A pesar de haberse llevado una gran sorpresa durante la presentación en el equipo en el Trofeo Joan Gamper, Cancelo no escondió su felicidad de firmar como jugador de lleno del Barcelona. Durante la ‘fiesta del Gamper’, el portugués estaba vestido de corto para ser presentado como el nuevo ‘2’ del equipo, sin embargo no se pudo presentar al luso porque el fichaje no estaba al 100% concretado, generándole una molestia al jugador. Sin embargo, durante el partido, las cámaras pudieron captar a un Cancelo alegre compartiendo con Rodri, otro de los grandes fichajes realizados por el equipo.

En su primera etapa como jugador, Cancelo no pudo ganar algún título con el club, sin embargo en la recién campaña fue una pieza fundamental para que el equipo se coronara con LaLiga. En los seis últimos meses que estuvo con el club disputó 23 partidos, anotó dos goles y repartió tres asistencias. Mientras que en su primera aventura como blaugrana jugó 42 encuentros, marcó cuatro tantos y dio cinco pases a gol.

En sus primeras declaraciones como jugador blaugrana, por tercera ocasión, mencionó que se quedó con la espina de ganar algún título con el equipo y fue una de las razones por las que volvió por segunda vez en enero de este año.

“La diferencia es que la primera temporada me quedé con una sensación agridulce al no lograr ningún título y tenía ese espacio en mi corazón por llenar. En la segunda etapa pude lograrlo. El amor por el Barça es el mismo y estoy muy feliz”, resaltó Cancelo durante su presentación.

El luso, quien disputó el reciente Mundial 2026, llega como agente libre tras negociar su salida directamente con el club saudí. El propio Cancelo reveló días atrás que tuvo que hacer un esfuerzo, personal y económico para llegar al Barcelona, único equipo que tenía en mente jugar para esta campaña.

“La verdad es que fueron dos semanas difíciles pero tenía en mi cabeza lo que quería. Lo que podía pasar era quedarme allí un año y no jugar. El objetivo era el Barça. Gracias a mis representantes y a mi familia. Si no volvía, me quedaba un año allí sin jugar”, resaltó.

Al ser un jugador polivalente, Cancelo puede actuar tanto en el lateral derecho como en el izquierdo, algo que ha valorado mucho Flick. “Estoy para ayudar, sea por derecha, izquierda o por el medio. Quiero ayudar a conseguir los objetivos. Tenemos un grupo muy bueno, con jugadores de gran calidad. Estoy muy feliz, es un sueño de niño, esta vez de forma definitiva”.