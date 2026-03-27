Thomas Christiansen: ‘Si no nos exigimos individualmente, no hay sitio en la selección’

<b>Lesiones de Luis Mejía y Eric Davis</b>'Es una pena lo de Luis (Mejía) porque el tiempo que estuvo jugando tuvo una muy buena atajada, buenas jugadas, participó bien con el equipo y es una pena. Tenemos a Eric (Davis) que se ha lastimado... vamos a ver, les haremos algunas pruebas para ver el alcance de las lesiones y tomar otras conclusiones'.<b>Nivel físico de los jugadores de cara al Mundial 2026</b>'Esta claro que si no estamos compitiendo al más alto nivel, si no nos exigimos individualmente, juguemos o no juguemos, no hay sitio en la selección. Me sabe mal, pero así no se puede competir. Exigimos en los entrenamientos, que no sea por el estado físico el porque no juego. Cuando te llega la oportunidad tienes que aprovecharla. Esto es algo que tristemente tenemos que mejorar'.