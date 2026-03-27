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Fútbol

Thomas Christiansen: ‘Si no nos exigimos individualmente, no hay sitio en la selección’

El equipo titular de Panamá que jugó contra Sudáfrica.
El equipo titular de Panamá que jugó contra Sudáfrica. Fepafut
Por
Jean-Paul Francis Botello
  • 27/03/2026 16:19
El entrenador de la selección de Panamá fue claro al resaltar la importancia de la preparación física previo al Mundial 2026

La selección de Panamá obtuvo un empate importante 1-1 contra Sudáfrica en el primer amistoso de esta fecha FIFA. Más allá del resultado, algunos de los jugadores generaron dudas sobre su estado físico, así como también se notó la falta de ritmo competitivo de otros.

Ante esto, Thomas Christiansen, entrenador de la selección de Panamá, durante la conferencia de prensa tras el partido fue tajante sobre este tema y señaló que el jugador que no esté a tope a nivel físico no será tomado en cuenta para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El entrenador también se refirió a las lesiones sufridas por Luis Mejías y de Eric Davis, señalando que a ambos se les harán las respectivas pruebas físicas para determinar el alcance de sus lesiones.

Lo que le dejó el amistoso contra Sudáfrica

“Me quedo con buenas sensaciones con el hecho de verles en acción. Ver lo bueno que hicieron y si hay algo por corregir, tendremos tiempo para analizarlo y comentarlo directamente con los jugadores, pero estos partidos es para ver a los futbolistas”.

Conclusiones tras el partido contra Sudáfrica

“Sabíamos que sería difícil en el aspecto físico después de un viaje largo. Intentamos adaptarnos un poco más a las llegadas de los jugadores. Vi lo que quería ver o lo que tenía que ver y como he dicho, lo importante es sacar conclusiones, trabajar y sabemos que para el Mundial se exige mucho mas”.

Lesiones de Luis Mejía y Eric Davis

“Es una pena lo de Luis (Mejía) porque el tiempo que estuvo jugando tuvo una muy buena atajada, buenas jugadas, participó bien con el equipo y es una pena. Tenemos a Eric (Davis) que se ha lastimado... vamos a ver, les haremos algunas pruebas para ver el alcance de las lesiones y tomar otras conclusiones”.

Nivel físico de los jugadores de cara al Mundial 2026

“Esta claro que si no estamos compitiendo al más alto nivel, si no nos exigimos individualmente, juguemos o no juguemos, no hay sitio en la selección. Me sabe mal, pero así no se puede competir. Exigimos en los entrenamientos, que no sea por el estado físico el porque no juego. Cuando te llega la oportunidad tienes que aprovecharla. Esto es algo que tristemente tenemos que mejorar”.

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