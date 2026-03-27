Thomas Christiansen: ‘Si no nos exigimos individualmente, no hay sitio en la selección’

La selección de Panamá obtuvo un empate importante 1-1 contra Sudáfrica en el primer amistoso de esta fecha FIFA. Más allá del resultado, algunos de los jugadores generaron dudas sobre su estado físico, así como también se notó la falta de ritmo competitivo de otros.

Ante esto, Thomas Christiansen, entrenador de la selección de Panamá, durante la conferencia de prensa tras el partido fue tajante sobre este tema y señaló que el jugador que no esté a tope a nivel físico no será tomado en cuenta para la Copa Mundial de la FIFA 2026. El entrenador también se refirió a las lesiones sufridas por Luis Mejías y de Eric Davis, señalando que a ambos se les harán las respectivas pruebas físicas para determinar el alcance de sus lesiones.

Lo que le dejó el amistoso contra Sudáfrica “Me quedo con buenas sensaciones con el hecho de verles en acción. Ver lo bueno que hicieron y si hay algo por corregir, tendremos tiempo para analizarlo y comentarlo directamente con los jugadores, pero estos partidos es para ver a los futbolistas”.

Conclusiones tras el partido contra Sudáfrica “Sabíamos que sería difícil en el aspecto físico después de un viaje largo. Intentamos adaptarnos un poco más a las llegadas de los jugadores. Vi lo que quería ver o lo que tenía que ver y como he dicho, lo importante es sacar conclusiones, trabajar y sabemos que para el Mundial se exige mucho mas”.