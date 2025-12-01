‘Toña’ Is apunta al siguiente paso ante San Cristóbal y Nieves

La selección femenina de Panamá inició con fuerza su participación en la Eliminatoria rumbo a la próxima Copa Mundial en 2027, con una contundente victoria 6-1 sobre Curazao, un debut que dejó buenas sensaciones para la directora técnica ‘Toña’ Is, aunque también elementos por corregir.

Tras el encuentro, la entrenadora valoró el resultado y la capacidad del equipo para ajustar sobre la marcha.

“Debut con victoria, era importante sacar los tres puntos; analizando el partido, hubo dos en uno, la primera parte que no ha sido buena; el campo, la verdad, no ayudaba y las chicas han tardado en encontrarse a gusto en el mismo, en la segunda, en el descanso hemos ajustado algunas cosas y han entendido mejor lo que se les pedía y al final han llegado muchas más ocasiones y hemos materializado algunas de ellas, que era lo que queremos, sacar un resultado abultado, cuanto más goles pudiéramos tener, mejor porque, al final puedes ser que necesitemos goles”, sostuvo.

La técnica explicó que el plan contemplaba atacar con fuerza y variedad en ofensiva, conscientes de que la diferencia de goles podría ser clave más adelante en la Eliminatoria.

“Sabíamos que íbamos a necesitar goles, también delanteras de diferentes perfiles, pues porque pensábamos que el rival se nos iba a meter en un bloque abajo; han cambiado el entrenador, podían pasar mil cosas, hace una semana que está con el grupo”, explicó.

Pensando en lo que viene, ‘Toña’ Is destacó que el grupo tendrá un buen margen de preparación para reforzar su idea de juego y llegar más sólido a la próxima ventana.

“Tenemos ahora casi tres meses para la siguiente fecha, seguir trabajando, mejorando muchas cosas, seguir afianzando otras y bueno, el camino es este”.

Panamá volverá a jugar el miércoles 4 de marzo de 2026 ante San Cristóbal y Nieves.

Por su parte Ericka Araúz terminó contenta después de aprovechar la oportunidad con dos goles.

“Muy contenta, es mi primera vez en una Eliminatoria y que manera de debutar con dos goles, muy agradecida con Dios primeramente y con la profe por la oportunidad de tenerme acá”, dijo al terminar el encuentro.

“La profe siempre me dice que me la crea, siendo extremo o delantera en este caso, me atreva a los duelos, a los uno contra uno, que aproveche mi velocidad, que confíe en mí y muestre lo que se hacer”, concluyó.