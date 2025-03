Unai Simón: ‘Que se dude de Íñigo es una falta de respeto con el jugador y el Barcelona’

Unai Simón, portero internacional del Athletic Club, aseguró que quien ponga en duda a Íñigo Martínez, ausente por lesión ante Países Bajos tras ser citado por Luis de la Fuente para regresar a la selección, comete “una falta de respeto con el jugador” y con los “servicios médicos del Barcelona”.

“No he hablado con él pero me parece mal dudar de un jugador como Íñigo Martínez”, defendió Unai Simón al que fue su compañero en el Athletic Club y la selección española.

“Si el club ha sacado un parte medico diciendo que está lesionado, es un falta de respeto no hacer caso al jugador y poner en evidencia al cuerpo médico del Barcelona. Tenía muchas ganas de venir aquí y no ha podido por la lesión que tiene. Es una falta de respeto que no se merece un compañero”, añadió.

Sin embargo, Unai Simón entiende que es bueno que los jugadores que sean citados por Luis de la Fuente acudan siempre a la concentración de la selección en la Ciudad del Fútbol para ser revisados por los médicos.

“Siempre está bien que los jugadores que estén con ciertas molestias, que muchas veces son de un día antes, está bien venir a la selección porque a veces se pueden solventar y se podría jugar la vuelta en Valencia”, opinó.

“Pero hay que priorizar la salud de los jugadores. Si hay pequeño riesgo de poder recaer, hay que quedarse en casa, recuperarse y estar preparados para ojalá jugar la fase final de la Nations League en junio”, sentenció.