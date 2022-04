Gremios hípicos manifiestan incumplimientos del contrato por la empresa operadora del Hipo Remón

Tres importantes gremios hípicos, considerados pilares fundamentales en esta actividad, hicieron ayer de conocimiento público una serie de circunstancias que han afectado la organización y desarrollo de las carreras de caballos en el Hipódromo Presidente Remón.

En este encuentro estuvieron presentes por Appucapa su presidente, el magister Bartolomé Mafla Herrera, los doctores Monty Motta y José Miguel Alemán, Alberto Paz Rodríguez De Obarrio y Rafael Fernández; por Aproturf su regente el Dr. Rubén Orillac, Eric Antonio Del Valle y Pedro Azcarraga, en tanto que por la Sociedad de Criadores Augusto Samuel Boyd y Raquel Eleta.

Mafla, que fue el mayor expositor en la reunión, expresó que han venido teniendo diferentes reuniones con la empresa operadora Hípica de Panamá, S.A., haciéndoles diversas peticiones, de las cuales ha sido muy difícil que se haya logrado por lo menos una de forma completa.

Entre los puntos que están solicitando hay cinco o seis de gran importancia, entre ellos el mantenimiento de las calles, los establos y el Hipódromo en general, iniciándose algunas, sin que se hayan culminado a la fecha, llevándose todo con una gran lentitud.

Para restablecer un incremento en las apuestas, que es de lo que subsiste la hípica, están pidiendo que se restablezcan los horarios y días de carreras como se llevaban a cabo, es decir, los jueves a las 4:45 pm y los sábados y domingos a sus horarios habituales, alegando que los vienes no es alentador para los apostadores si lo comparan con el domingo.

Otro de los temas que se trajo a colación lo fue el tiempo que a la fecha se otorga diariamente para el entrenamiento matutino de los ejemplares, cuyo horario va de las 6:00 am a 10:00 am, trayendo como consecuencia que un número elevado de ellos se queden sin poder ejercitar, ya que cada mozo de corral necesita subir cuatro equinos, no siendo suficiente el tiempo para poder atenderlos como se requiere.

Basado en todas estas irregularidades, hacen la petición de iniciar los entrenamientos a las 5:00 a.m. y extenderlos hasta las 11:00 am, logrando con ello la entrada a la pista de un mayor número de caballos y por consiguiente, que por dicha extensión, los mozos de corral atiendan los ejemplares debidamente.

En cuanto a la equidad para correr en el Hipo Remón, se dijo que en Panamá se adolece de un sistema flexible para que cada caballo pueda correr cuando esté listo, o en la distancia correspondiente, pero se tiene un programa semanal de eventos con equinos que no son atractivos a la fanaticada, lo cual se tiene que atender para que la hípica prospere.

Con relación al calendario clásico, han manifestado que la ley 28 de 8 de mayo de 2012 es clara en su artículo 11, donde detalla que del total de los $ 4 millones asignados para los premios de las carreras de caballo se destinará el 20% a los eventos clásicos, adicionados a los presentes premios de estas pruebas conmemorativas.

Siendo de esta manera, no se explican que con anterioridad la empresa operadora aportaba a esos eventos $720 mil, sin embargo a la presente temporada, en un informe presentado a los gremios hípicos, solo registren $140 mil, lo cual afecta enormemente a la hípica en general.

Miembros de tres gremios hípicos se dieron cita en la importante conferencia de prensa. Cedida

Con respecto a esto, dicen haber sentido en una de las primeras carreras de esta naturaleza, el Clásico Heraclio Barletta Bustamante, una disminución del 50% en su bolsa, lo cual impidió que jinete, preparador y mozo de corral pudieran lograr un mayor estipendio.

Finalmente se hizo mención de una deuda que mantienen vigente con Hípica de Panamá, S.A., cuyo monto asciende a $888,876.42, de lo que la empresa solicita para este año un pago de $380 mil, suma que asumirán, siempre y cuando les presenten donde aparezcan los presidentes firmantes de los gremios, de la aceptación de esa deuda, con el movimiento detallado de esa cuenta, para que llegue a ese saldo.

El Dr. Monty Motta, hoy día consejero y ex presidente de los dos últimos periodos de la Junta directiva de Appucapa, dijo que hay que aclarar el tema de la deuda con la empresa operadora, la cual dice no oponerse, pero es de vital importancia saber quiénes fueron los garantes de esa deuda, como ha sido su pago, cuanto se ha cobrado.

“Nosotros hemos hecho reiteradas notas al respecto, inclusive a la Comisión Nacional de Carreras, sin obtener una respuesta clara al respecto”, dijo Motta.

“Siempre he ponderado el trabajo llevado a cabo por la Junta de Control de Juegos y la Comisión Nacional de Carreras, con quienes nos hemos sentido como unos aliados a nuestros gremios”, concluyó Motta.

Por su parte Eric Antonio Del Valle y Rubén Orillac, prominentes miembros de Approturf, coincidieron en que lo más importante es que la Junta de Control de Juegos le ordene a la empresa operadora que se restablezcan los días jueves, sábado y domingo, ya que nadie puede jugar el viernes en horas laborables, comprobándose que los domingos es más rentable que los jueves.

“Los jueves tampoco se debe correr en horas laborales, no acabemos con la hípica, la pista debe estar disponible como antes de la pandemia, se están ahorrando algo, pero no es bueno para la hípica” finalizó Del Valle.

Una vez detallados todos estos puntos, se hizo mención que con fecha de ayer, la Secretaria Ejecutiva de la Junta de Control de Juegos, del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante nota MEF – 2022- 16886, dirigida a la licenciada Yolanda Lima, Apoderada General de Hípica de Panamá, S.A., hacía mención del ordenamiento para que se cumplan a la mayor brevedad posible las siguientes observaciones:

Restablecer los horarios de carreras, iniciando el día jueves a las 4:46 pm, y los sábados y domingo a las 3:00 pm.

Cumplir con el contenido de la ley 28 de 2012, en el sentido que el calendario clásico sea de mínimo de $1,520,000.00, volver con el horario regular de los entrenamientos y coadyuvar con las limpiezas de las zanjas.