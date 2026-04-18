Histórico: la Final del Mundial 2026 tendrá ‘show’ de medio tiempo con Coldplay

La Final de la Copa del Mundo 2026 promete hacer historia y revolucionar el fútbol como nunca antes. Por primera vez, el partido más importante del planeta incluirá un espectáculo de medio tiempo al estilo del Super Bowl, y la banda británica Coldplay será la encargada de liderar este evento sin precedentes.

Este anuncio marca un cambio radical en la forma en que se vive el cierre del torneo más importante del mundo, combinando deporte y entretenimiento global en un mismo escenario.

Un antes y un después en la historia del fútbol

Hasta ahora, las finales de los Mundiales se habían mantenido fieles a la tradición: un descanso breve sin espectáculos musicales. Sin embargo, la FIFA ha decidido dar un giro histórico apostando por una experiencia mucho más completa para los millones de espectadores.

La inclusión de un show de medio tiempo convierte la final en un evento no solo deportivo, sino también en un espectáculo de alcance mundial, similar a lo que ocurre cada año en el Super Bowl.

Coldplay encabezará el primer show de medio tiempo

La elección de Coldplay, una de las bandas más influyentes del planeta, eleva aún más la expectativa. Con una trayectoria llena de éxitos globales y presentaciones masivas, el grupo será protagonista de un momento que quedará grabado en la historia del fútbol.

Su participación refuerza la intención de la FIFA de atraer audiencias más amplias y ofrecer un espectáculo inolvidable tanto dentro como fuera de la cancha.

La FIFA apuesta por el entretenimiento global

Este cambio no es casualidad. La FIFA busca modernizar el torneo y adaptarlo a las nuevas audiencias, integrando elementos del entretenimiento que ya han demostrado ser exitosos a nivel mundial.

La final del Mundial 2026 no solo definirá al campeón del mundo, sino que también se convertirá en un evento híbrido que mezcla fútbol, música y espectáculo a una escala nunca antes vista.