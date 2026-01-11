José Córdoba regresa en la victoria del Norwich City

El defensor central de la selección de Panamá, José Coto Córdoba volvió a ver actividad con el Norwich City, esta vez por la tercera ronda de la FA Cup 2025-2026 ante el Walsall de la League Two (cuarta división). El equipo de Coto Córdoba logró el triunfo 5-1 en este crucial encuentro para seguir con las aspiraciones de lograr cosas importantes en uno de los torneos más longevos del mundo.

Este encuentro fue importante para el panameño, ya que el fin de semana anterior no fue parte de la plantilla para disputar el partido contra el Stoke City por la Championship de Inglaterra. El panameño no sufrió alguna lesión muscular conocida y todo apunta a que fue una decisión técnica. A pesar de esta ausencia, ante el Walsall, Coto Córdoba salió desde el 11 titular disputando los 90 minutos del encuentro.

Sobre el césped, el jugador de 24 años completó 119 pases de 128 completados (93% de efectividad), contribuyó en siete acciones defensivas, tocó el esférico 141 veces y recuperó el balón 10 veces, siendo uno de los más destacados dentro del equipo.

A pesar de la llegada de Philippe Clement como nuevo estratega del cuadro del Norwich City, este sigue contando con el panameño, quien está disputando su segunda temporada en el cuadro del condado de Norfolk.

En lo que llevamos de temporada, Coto Córdoba ha disputado 10 encuentros (nueve de ellos de la Championship). Hay que recordar que el panameño estuvo de baja por lesión varios meses, por lo que su número reducido partidos se ve reflejado en las estadísticas.

Es importante destacar que este año se disputará la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que será importante que Coto Córdoba dispute todos los minutos posibles para llegar a buen ritmo a la cita mundialista con Panamá y esté entre los elegibles para Thomas Christiansen.