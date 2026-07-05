Leclerc logra su primera victoria del año en el GP de Gran Bretaña 2026

El desarrollo de la competencia estuvo marcado por dos momentos clave. El primero ocurrió en la vuelta 41, cuando Antonelli, que intentaba recuperar posiciones tras un inicio complicado, sufrió una avería que lo obligó a abandonar la lucha por los puntos. Su caída hasta el puesto 16 supuso un duro golpe para sus aspiraciones en el campeonato y abrió la puerta a sus rivales directos. El segundo momento decisivo llegó a tres giros del final, cuando Max Verstappen perdió el control de su monoplaza y se estrelló contra las barreras, provocando la entrada del coche de seguridad. El incidente congeló las posiciones y aseguró el triunfo de Leclerc, que hasta entonces había mantenido un ritmo sólido y sin errores.