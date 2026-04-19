Marrero tras ganar la Copa del Rey: ‘Aún no soy consciente de lo que ha pasado aquí’

El portero Unai Marrero, que fue elegido el mejor jugador de la final de la Copa del Rey que la Real Sociedad ganó este sábado al Atlético de Madrid en el Estadio La Cartuja, ha destacado que aún no es “consciente de lo que ha pasado aquí”.

El meta de la cantera guipuzcoana, que paró dos lanzamientos en la tanda de penaltis que fueron definitivos para que su equipo se llevara el trofeo del campeón tras el 2-2 con el que acabó el partido y la prórroga, aseguró en la sala de prensa que hubo un momento, cuando sufrió una lesión, que pensó en que podía perderse la final pese a ser elegido por su entrenador, el estadounidense Pellegrino Matarazzo, como el portero de la Copa.

“Para mi fue un golpe duro, pero he apurado al máximo para estar y he estado en la final”, destacó el meta de 24 años, quien explicó que para la tanda de penaltis “estaba mentalizado en los lanzadores, quienes eran y por donde los tiraban”.

“Estaba viviendo el presente. Hablé con Remiro, con el preparador de porteros. Estábamos todos tranquilos, con un poco de tensión pero muy a gusto”, relató Marrero, quien añadió que tenía a la afición de la Real a la espalda y que por ello se fue “arriba”.

“Es un momento muy especial, he parado dos penaltis -al noruego Alexander Sorloth y al argentino Julián Álvarez- y estoy muy feliz”, subrayó el meta de la Real, quien insistió es que es un momento “muy bonito y emocionante” y que por ello está “muy contento”.

Por otra parte, el centrocampista de la Real Sociedad Pablo Marín, que marcó el último penalti (3-4) que le ha dado el título de la Copa del Rey de España a su equipo ante el Atlético de Madrid en Sevilla, se congratuló de haber logrado mantenerse “tranquilo y sereno” en ese lanzamiento decisivo, y dijo que este logro “es increíble, una locura”.

Marín, exultante por la victoria conseguida en los penaltis en la final de la Copa frente al Atlético (2-2, al final de la prórroga), afirmó a RTVE que, cuando lanzó la última pena máxima, trató de “dejar la mente en blanco”, lo que le permitió mantener “la tranquilidad”, y recalcó que “poder vivir esto, con esta gente maravillosa y con este club, es increíble, una locura”.

Sobre lo que supone para su equipo haber ganado su cuarto título de Copa, el centrocampista riojano, formado desde pequeño en la cantera ‘txuri urdin’, destacó que para él es un “sueño”.

“Para mí, ya lo he dicho muchas veces, la Real es mi vida, llevo aquí desde que era un niño y esto es lo más grande que podía soñar: ganar un título con el equipo de mi vida. Y se ha conseguido, es increíble”, aseveró Pablo Marín.

También mandó un mensaje a la afición blanquiazul: “Que no paren de animarnos así siempre, que es increíble, nos han llevado en volandas, y que ‘Aupa Real’”, indicó.

En esa misma línea, el entrenador de la Real Sociedad, el estadounidense Pellegrino Matarazzo, se ha mostrado pletórico tras lograr el título de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid en los penaltis y ha manifestado que el logro es obra de “unos jugadores increíbles” y “fantásticos”.

Materazzo, ovacionado al llegar a la sala de prensa, ha expresado su orgullo por el título conquistado y, además, por formar parte de la historia del club y de dirigir a un grupo de futbolistas al que ha considerado artífice del título copero.

El técnico de Nueva Jersey señaló que “el momento es real, está pasando” después de que se trabaje y se visualicen logros como el logrado en La Cartuja, en el que destacó la labor del guardameta Unai Marrero: “decidí que jugara, confío en Unai y en su fuerza”, dijo.

Subrayó el control que mantuvo su equipo sobre el ataque de los de Diego Simeone y, además, el haber sabido sufrir en la segunda mitad y mantener el carácter de un equipo “muy especial” que ha dado “una gran alegría a mucha gente” y que garantizó que mantendrá su ambición en liga.

Del otro lado de la moneda, el entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Simeone, señaló, que “esa contundencia que se necesita esta vez la tuvieron” en la Real Sociedad.

Simeone, en la sala de prensa del Estadio La Cartuja tras el partido, quiso “felicitar al rival, que hizo el partido que tenía que hacer” y lamentó que el encuentro pudo acabarse en los primeros noventa minutos pero Cardoso y Baena no acertaron con el gol para deshacer el empate a dos en los instantes finales.

“Creo que competimos muy bien”, subrayó el preparador argentino, quien añadió después “los penaltis cayeron para el lado de ellos”.

Simeone comentó que tras el partido no fue el momento de hablar con los jugadores “solo estar cerca de ellos” e insistió en que hicieron “un esfuerzo enorme”, mientras que sobre los aficionados atléticos aseguró que “no necesitan mensajes, necesitan ganar”.

El entrenador del Atlético destacó que necesitaban “ganar” esta final de la Copa para afrontar con otras energías la semifinal de la Liga de Campeones que tienen fijada ante el Arsenal inglés, con el partido de ida en el estadio Metropolitano.