Olimpiada de Ajedrez con Discapacidad: Panamá hacia Abu Dabi 2028

La Selección Nacional de Ajedrez para Personas con Discapacidad de Panamá consolidó su clasificación institucional y proyección deportiva para la Olimpiada de Ajedrez de 2028 tras finalizar la tercera edición del certamen mundial en septiembre de 2026 en Samarkanda, Uzbekistán.

El equipo que representó al país estuvo conformado por los ajedrecistas Aristóteles Quiel, Iliak Arias, Elías Jiménez y Lizbeth Guevara, quienes contaron con la estrategia del capitán Jesús Osorio en la dirección técnica.

En suelo uzbeko el conjunto panameño registró un total de cinco victorias a lo largo de la competencia y cerró la última jornada del torneo con una igualada de 2–2 frente a la delegación de Uganda en septiembre de 2026.

Durante el desarrollo del calendario oficial en la sede, la representación panameña inició su desempeño en la competencia al obtener un triunfo de 4–0 sobre el equipo de Eswatini, resultado que marcó la primera victoria del cuadro nacional en la historia del evento mundial.

A partir de ese encuentro inicial, el plantel mantuvo la regularidad técnica sobre el tablero hasta acumular cinco triunfos en las rondas del torneo, concluyendo el certamen mediante la división de puntos en los cuatro tableros frente al seleccionado ugandés.

Asimismo, la delegación estuvo estructurada operativamente por el médico Enrique Sánchez, quien asumió la jefatura de la comitiva y la asistencia de los deportistas durante todo el desarrollo de las jornadas en Asia Central.

Esta actuación representa la tercera presencia consecutiva de Panamá en el historial de la competencia internacional organizada por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

En la edición inaugural de 2023 celebrada en Belgrado, Serbia, el país integró por primera vez una delegación oficial en el certamen, mientras que en la segunda cita disputada en 2024 desde Astaná, Kazajistán, el conjunto nacional finalizó en la casilla 32 entre 34 países participantes, enfrentando a selecciones de trayectoria como Estados Unidos, Argentina y Chile.

De manera paralela a la conclusión de las partidas, la dirigencia de la disciplina en el país inició gestiones formales con el Comité Olímpico de Panamá para coordinar el plan de preparación y la logística de la representación con miras a la próxima edición internacional.

La venidera competencia de 2028 se desarrollará en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, luego de que el Consejo de la entidad rectora del ajedrez eligiera al Centro Nacional de Exposiciones de Abu Dabi como sede mediante una votación de 96 a 60 sobre la propuesta presentada por la ciudad de Génova, Italia.