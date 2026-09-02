Panamá abandera a su delegación para los Juegos Codicader 2026

La judoca del Instituto América, Julieta Escobar y el baloncestista del Colegio Abel Bravo, Michael Alarcón recibieron este miércoles 2 de septiembre el pabellón nacional en el Salón de la Fama y Museo del Deporte Panameño para liderar a la delegación de 538 personas que competirá en los Juegos Estudiantiles Codicader 2026 en Tegucigalpa, Honduras.

Esta competición continental, organizada por el Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación junto a ministerios de educación e institutos deportivos de la región, constituye el certamen escolar de mayor relevancia en la zona al reunir a los centros educativos campeones de cada país en disciplinas colectivas e individuales tras superar las eliminatorias locales.

Durante la ceremonia protocolar, directivos del Ministerio de Educación (Meduca) y del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) oficializaron la entrega del símbolo patrio ante la presencia de representantes del Despacho de la Primera Dama, del Comité Olímpico de Panamá y de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional.

Según datos oficiales, la delegación panameña registra la cifra más alta de participantes enviada por el país en la trayectoria de este evento al sumar 386 atletas escolares procedentes de diversas provincias, acompañados por 59 entrenadores, 38 árbitros, 20 delegados, 20 integrantes de la jefatura de misión y 19 chaperonas.

Se señaló el alcance territorial de la representación de Panamá, la coordinación técnica indica que el contingente integra a deportistas procedentes de todas las provincias del país, incluyendo la provincia de Darién, lo que asegura la presencia de atletas de todo el mapa educativo nacional en la justa centroamericana.

En cuanto a la representación por centros educativos, el Instituto Urracá de Veraguas encabeza la nómina al clasificar selecciones de béisbol y voleibol en ambas ramas.

Por su parte los planteles de Colón, Coclé, Panamá Centro, San Miguelito y Panamá Oeste aportaron los equipos en baloncesto, balonmano, fútbol, fútbol de salón y softbol, sumados a los competidores en modalidades individuales de atletismo, natación, judo, lucha, karate, boxeo, gimnasia, levantamiento de pesas, ajedrez, tenis y tenis de mesa.

El trámite logístico de acreditación técnica finalizó tras tres meses de trabajo coordinado entre la Dirección Nacional de Asuntos Estudiantiles del Meduca y la jefatura de misión de Pandeportes, asegurando la inscripción formal del grupo en la capital hondureña.

Se espera que el conjunto panameño capitalice la cantidad de enviados para la competición en más medallas para el país en esta justa internacional que mide el desempeño de los talentos estudiantiles de Centroamérica.