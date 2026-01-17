Mets se refuerzan con Bichette tras perder otra puja con los Dodgers

Después del fichaje del codiciado Kyle Tucker por los Dodgers, los Mets de Nueva York activaron este viernes su plan B al hacerse con el estadounidense Bo Bichette, según reportes periodísticos y de la web de las Grandes Ligas de béisbol.

Bichette, la otra pieza mayor disponible en el mercado, aterrizará libre en la franquicia de Queens tras terminar contrato con los Azulejos de Toronto, con los que alcanzó la Serie Mundial del año pasado.

El estadounidense, de 27 años y dos veces All-Star, jugará junto al dominicano Juan Soto en los Mets durante los próximos tres años a cambio de 126 millones de dólares, de acuerdo con reportes coincidentes de la web de Grandes Ligas y medios como ESPN y The Athletic.

El fichaje no ha sido todavía oficializado por los Mets, al igual que tampoco el de Kyle Tucker por los Dodgers de Los Ángeles, los campeones de las dos últimas temporadas de Grandes Ligas.

Tucker, que proviene de los Cachorros de Chicago, acordó el jueves su llegada a los Dodgers con un contrato de cuatro años y 240 millones de dólares, declinando la oferta de cuatro años y 220 millones que le pusieron los Mets sobre la mesa, de acuerdo con ESPN.

El jardinero derecho, cuatro veces All-Star y ganador de la Serie Mundial de 2022 con los Astros de Houston, apuntalará en Los Ángeles una temible alineación plagada de estrellas como Shohei Ohtani, Mookie Betts y Freddie Freeman.

Estos movimientos de Dodgers y Mets, que ya eran las dos franquicias con las nóminas más caras, sacudena un deporte ya dividido por las enormes disparidades de gasto entre los equipos.

El caso de los Dodgers es el que ha generado mayores críticas por parte de rivales, especialmente de mercados más pequeños, que se ven incapaces de competir en términos financieros.

Las Grandes Ligas es la única gran competición del deporte norteamericano que no dispone de un mecanismo para limitar el gasto salarial de las franquicias. En su lugar aplica un impuesto de lujo a los equipos que superan un umbral de nómina.