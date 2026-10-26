Jay-Z liderará el espectáculo del Super Bowl 2027 y celebrará 30 años de una carrera histórica

El rapero, empresario y productor estadounidense Jay-Z será el artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LXI, que se celebrará el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Inglewood, California, según anunciaron la NFL, Roc Nation y Apple Music.

La noticia marca un momento histórico para el artista neoyorquino, quien durante los últimos años ha estado detrás de la producción y selección de talentos para el evento a través de su compañía Roc Nation, socio estratégico de la NFL desde 2019. Ahora, por primera vez, pasará del papel de productor al de protagonista sobre uno de los escenarios más vistos del planeta.

“Desde Reasonable Doubt hasta estar en el escenario del Super Bowl, ha sido un viaje. Treinta años de música, trabajo y cultura en el escenario más grande del mundo. Este recorrido sigue siendo un sueño hecho realidad”, expresó Jay-Z en un comunicado difundido tras el anuncio.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, aseguró que la participación del artista era una posibilidad que se venía contemplando desde hace años.

Según explicó, cuando la liga firmó su acuerdo con Roc Nation, una de sus peticiones fue que Jay-Z aceptara actuar algún día en el show de medio tiempo.