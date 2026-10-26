Jay-Z liderará el espectáculo del Super Bowl 2027 y celebrará 30 años de una carrera histórica

El rapero, empresario y productor estadounidense Jay-Z será el artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LXI, que se celebrará el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Inglewood, California, según anunciaron la NFL, Roc Nation y Apple Music.
La noticia marca un momento histórico para el artista neoyorquino, quien durante los últimos años ha estado detrás de la producción y selección de talentos para el evento a través de su compañía Roc Nation, socio estratégico de la NFL desde 2019. Ahora, por primera vez, pasará del papel de productor al de protagonista sobre uno de los escenarios más vistos del planeta.
“Desde Reasonable Doubt hasta estar en el escenario del Super Bowl, ha sido un viaje. Treinta años de música, trabajo y cultura en el escenario más grande del mundo. Este recorrido sigue siendo un sueño hecho realidad”, expresó Jay-Z en un comunicado difundido tras el anuncio.
El comisionado de la NFL, Roger Goodell, aseguró que la participación del artista era una posibilidad que se venía contemplando desde hace años.
Según explicó, cuando la liga firmó su acuerdo con Roc Nation, una de sus peticiones fue que Jay-Z aceptara actuar algún día en el show de medio tiempo.
Nacido como Shawn Corey Carter en Brooklyn, Nueva York, Jay-Z es considerado una de las figuras más influyentes en la historia del hip-hop. Su carrera despegó en 1996 con el lanzamiento de Reasonable Doubt, un álbum que con el tiempo se convirtió en un clásico del género y que ayudó a consolidar una nueva generación de artistas de rap.
A lo largo de tres décadas, el artista ha publicado trabajos emblemáticos como The Blueprint, The Black Album y 4:44, además de éxitos como“99 Problems”,“Hard Knock Life (Ghetto Anthem)” y“Empire State of Mind”, esta última junto a Alicia Keys.
Su impacto trasciende la música. Jay-Z ha construido un imperio empresarial que incluye sellos discográficos, inversiones en tecnología, deportes y entretenimiento, convirtiéndose en uno de los artistas más influyentes y exitosos de la industria cultural estadounidense.
El rapero acumula 25 premios Grammy y decenas de nominaciones, además de haber sido incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 2021. También ha sido reconocido por su trabajo como productor ejecutivo de los espectáculos de medio tiempo del Super Bowl, varios de los cuales han obtenido premios Emmy.
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