Panamá cae en el ranking FIFA y sale de los mejores 30 del mundo

La FIFA dio a conocer su primera edición del ranking de selecciones de este año en la que hubo varias sorpresas, entre ellas la nueva posición de Panamá. Tras el empate contra Bolivia 1-1, el equipo panameño descendió tres puesto y salió del top-30 del mundo.

El empate ante los bolivianos, dejó a Panamá en el puesto 33 al restarles 0.96 puntos. Si bien es cierto que es menos de una unidad lo que perdió el equipo, en comparación a los tres puestos perdidos, esta caída se debe más a la disputa de la Copa Africana de Naciones 2026.

Principalmente Egipto, Argelia y Nigeria aprovecharon sus partidos en el torneo continental para sumar importantes puestos y posicionarse en una mayor escala de Panamá, que aún se mantiene como el mejor equipo de Centroamérica, a pesar de haber perdido puntos.

Recordar que nuestro país fue uno de los pocos países de la región que vieron actividad previo a la desvelación del ranking. Canadá, Guatemala o Jamaica fueron los otros países que disputaron algún partida en este mes que no es parte de la Fecha FIFA.

En esa misma línea, Costa Rica también sufrió en este apartado. El equipo tico, al no ver acción, bajó dos puestos y salió del top-50 de las mejores selecciones del mundo (puesto 51°).

Destacar que a pesar de no ser Fecha FIFA, igual los equipos pueden seguir sumando puntos en el ranking, aunque no serán los mismo que se obtenga durante los meses de Fecha FIFA.

En cuanto al ranking general, Marruecos y Senegal fueron los dos equipos que mejor rendimiento tuvieron del listado. Los subcampeones de la Copa Africana de Naciones entró en el top-10 del mundo, alcanzando el 8° lugar. No estaban entre los 10 mejores países del mundo desde abril de 1998.

Los campeones del torneo africano escalaron hasta siete posiciones y colocarse en el 12° lugar. En el top-10 del mundo también hubo cambios. Croacia dejó de estar entre las 10 mejores selecciones del mundo, mientras que Bélgica (9°) y Alemania (10°) descendieron un puesto cada uno. España, Argentina y Francia siguen estando en el top-3 del mundo.