365 días de Trump: el año en que la Casa Blanca redefinió la política global entre aranceles, amenazas y desorden diplomático

A este escenario se sumaron las declaraciones de Trump sobre Panamá y el Canal, que generaron preocupación en la región. El presidente afirmó en varias ocasiones que Estados Unidos debía 'revisar' su relación con la vía interoceánica, cuestionó los acuerdos vigentes y sugirió que el Canal debía responder prioritariamente a intereses estadounidenses. Las palabras fueron interpretadas en Panamá como un desconocimiento del Tratado Torrijos-Carter y una señal de presión geopolítica sobre una infraestructura clave para el comercio global.En el plano interno, el uso intensivo de órdenes ejecutivas, el cuestionamiento de instituciones independientes y una retórica que desafía normas democráticas han profundizado la polarización social y política dentro de Estados Unidos.