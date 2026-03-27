Panamá empata con Sudáfrica en el primer duelo amistoso

Panamá hizo historia la disputar su primer partido en la historia en África. Nunca antes había jugado en este territorio y su estreno fue contra Sudáfrica en el empate 1-1. Edgar Bárcenas fue el autor del gol panameño, mientras que Oswin Appollis empató el marcador en la segunda parte.

Los dirigidos por Thomas Christiansen tuvieron varias oportunidades para ponerse delante del marcador, sin embargo la falta de contundencia evitó que el equipo marcara más goles, así como también Sudáfrica quienes tuvieron muchas opciones de cara al arco.

Christiansen sorprendió con un 11 titular combinado con experiencia y pocos habituales, entre ellos Luis Mejía, Roderick Miller, Martín Krug y César Yanis por derecha.

La nota baja fue precisamente la lesión de Mejía, quien no pudo terminar el partido pidió el cambio en la primera tras notar una molestia física en la pierna derecha.

El técnico también le dio la oportunidad a Carlos Harvey de inicio, pero su falta de ritmo y minutos con su club el Minnesota United le pasó factura. Estuvo poco preciso en varias entregas, pero pudo solventar el partido, primero como mediocampista y luego como zaguero en la parte final del partido.

Uno de los puntos positivos del encuentro fue la anotación de Bárcenas, quien jugó su partido 100 con la selección de Panamá. El jugador del Mazatlán trasladó su buen momento a nivel de club al equipo panameño para ponerlos por delante en el marcador a los 23 minutos.

Bárcenas, junto con Davis y Waterman, hicieron una presión férrea sobre la linea defensiva de Sudáfrica. El mediocampista ganó el esférico, trasladó el balón hacia la portería, amagó un primer intento de disparo, hasta que encontró el espacio necesario para disparar al primer poste y anotar.

Sudáfrica no se quedó con los brazos cruzados y atacó mucho por la banda izquierda, en el sector defendido por Blackman y Krug. Al minuto 48, Appollis aprovechó un recentro de su compañero Mudau para ponerlos el 1-1 del partido.

Panamá tuvo varias ocasiones para romper el empate, incluso un poste de Yanis cerca del final, pero la falta de contundencia y los retrocesos de Sudáfrica impidieron que los jugadores panameños marcaran el segundo.

Con primer ‘asalto’ cumplido, Panamá se preparará para el segundo duelo amistoso contra Sudáfrica este martes 31 de marzo en Ciudad del Cabo.