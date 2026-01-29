Panamá Oeste dicta sentencia: Líder absoluto del Béisbol Juvenil tras la ronda regular

El 57° Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 dio por concluida su fase regular del certamen, en la que se dieron muchas sorpresas durante el transcurso de la misma. Panamá Oeste se convirtió en uno de los favoritos para sentarse en el trono, esto luego de finalizar como líder general de la tabla con apenas dos derrotas en 21 encuentros.

A pesar de haber terminado esta primera ronda con un partido menos, al igual que Coclé, Los Vaqueros del Oeste supieron mantener el pulso a lo largo de la temporada para finalizar líderes y tener más opciones de cara a lo que será la Serie de Ocho.

Es importante recalcar que tanto Panamá Oeste como Herrera terminaron esta fase con un partido pendiente, mientras que Bocas del Toro, ya eliminado, con dos encuentros sin disputar. Esto fue debido a que los encuentros fueron suspendidos por mal clima. La organización decidió que si el equipo bocatoreño aún tuviera oportunidad de clasificarse a la siguiente, dependiendo de su resultado en el partido final, se iba a disputar ambos encuentros. Sin embargo, la victoria de los herreranos ante los bocatoreños en la última jornada, les dejó sin posibilidad alguna de meterse entre los mejores ocho, por lo que se decidió dar por concluida la primera fase con tres partidos pendientes.

En cuanto a la tabla general, el equipo del Oeste logró meterse de lleno en la pelea por el título tras finalizar con un récord de 19 victorias y apenas dos derrotas. Los Vaqueros del Oeste quieren superar lo logrado la campaña anterior, luego de caer precisamente en la Serie de Ocho, siendo Herrera su gran verdugo.

Más abajo, finalizó Coclé, el actual campeón del certamen. Con 18 victorias en 21 encuentros, La Leña Roja volvió a levantar la mano para defender su título e intentar el tricampeonato, algo que está al alcance de muy pocos equipos.

Coclé cerró bien la fase regular, derrotando en la última fecha a Panamá Oeste en un partido no acto para cardiacos. Con un ajustado 4-3, los coclesanos se hicieron respetar dentro del diamante.

Chiriquí, Panamá Metro, Panamá Este, Los Santos, Occidente y por último Herrera fueron los demás clasificados a la Serie de Ocho. De hecho, hasta la última jornada, aún estaba en disputa el último cupo. El triunfo de la novena herrerana ante la bocatoreña 6-0, les aseguro este último puesto entre los mejores ocho del torneo.

Eliminados quedaron Bocas del Toro, Darién, Veraguas y Colón. Llama mucha la atención el adiós del equipo colonense, novena que usualmente le va mejor en la categoría mayor, pero que aún no logra conseguir los resultados esperados en el béisbol juvenil.

Cruces en la Serie de Ocho Culminada esta primera etapa, ya se conocen los enfrentamientos de los mejores ocho conjuntos. Panamá Oeste se medirá al Herrera, equipo que a duras penas se metió a esta segunda ronda con 10 triunfos, siendo el último decisivo para seguir con vida.

La Leña Roja hará lo propio contra Occidente. Este último equipo dirá presente en esta Serie de Ocho, luego de haber finalizado como colista en la edición anterior. Panamá Metro y Panamá Este se verán cara a cara en lo que promete ser un arduo enfrentamientos. Mientras que Chiriquí y Los Santos reavivarán esa rivalidad en esta segunda fase como ocurrió en el 2025. Recordar que ambos conjuntos se enfrentaron en esta misma ronda, siendo la novena chiricana la vencedora. Panamá Oeste - Herrera Coclé - Occidente Panamá Metro - Panamá Este Chiriquí - Los Santos.