Panamá Oeste dicta sentencia: Líder absoluto del Béisbol Juvenil tras la ronda regular

<b>Es importante recalcar que tanto Panamá Oeste como Herrera terminaron esta fase con un partido pendiente, mientras que Bocas del Toro, ya eliminado, con dos encuentros sin disputar</b>. Esto fue debido a que los encuentros fueron suspendidos por mal clima.La organización decidió que si el equipo bocatoreño aún tuviera oportunidad de clasificarse a la siguiente, dependiendo de su resultado en el partido final, se iba a disputar ambos encuentros. Sin embargo, la victoria de los herreranos ante los bocatoreños en la última jornada, les dejó sin posibilidad alguna de meterse entre los mejores ocho, por lo que se decidió dar por concluida la primera fase con tres partidos pendientes.