Expansión empresarial en la región exige adaptación, cooperación y visión de largo plazo

La expansión empresarial en América Latina y el Caribe exige hoy mucho más que presencia geográfica: requiere escala, foco estratégico y capacidad de adaptación a entornos regulatorios y culturales diversos.

Esa fue una de las principales conclusiones del foro “La Voz del Sector Privado: La Ruta de la Expansión Regional”, realizado el miércoles 28 de febrero en el marco del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, en Ciudad de Panamá.

El panel reunió a líderes empresariales con amplia experiencia en procesos de crecimiento regional, quienes compartieron aprendizajes sobre cómo sostener la visión de largo plazo, gestionar riesgos y construir relaciones efectivas con los Estados y las comunidades.

El espacio fue moderado por Ivette Leonardi, editora general de La Estrella de Panamá, quien condujo el diálogo y orientó la discusión hacia el rol del sector privado en la integración económica regional.

Durante el foro, Bruno Pietracci, presidente de Coca-Cola Latinoamérica, subrayó la importancia de una relación institucional sólida entre empresas y sector público. “Para poder hacer una diferencia, es importante tener buenas relaciones con el sector público. Al Estado le pedimos transparencia, una reglamentación previsible y estable y no discriminatoria”, afirmó.

Pietracci también destacó la necesidad de generar valor compartido con la sociedad, al mencionar la plataforma Aliados, que agrupa a más de 200 alianzas orientadas a producir impacto social positivo.

En la misma línea, Nuria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), enfatizó que el diálogo y la cooperación entre empresa y Estado son fundamentales para el desarrollo económico.

“Tenemos que conseguir que cada empresa sea necesaria en su entorno, que aporte a la comunidad”, señaló, al tiempo que indicó que el sector empresarial puede colaborar con los gobiernos interesados en atraer inversión y fomentar el crecimiento.

Vilanova reconoció, no obstante, que existen contextos gubernamentales complejos para la actividad empresarial. Ante esos escenarios, consideró clave que las compañías fortalezcan su vínculo con empleados, clientes y comunidades. “No podemos confiar a los gobiernos el futuro de las compañías y la clave es hacernos necesarios para las comunidades”, afirmó.

El panel contó además con la participación de Alberto Vollmer, presidente de Ron Santa Teresa; Carlos Enrique Cavelier, presidente de Alquería; y Juan Pablo Mata, CEO del Grupo Mariposa de Guatemala, quienes coincidieron en que la expansión regional exitosa depende del recurso humano valioso, ejecución disciplinada, la construcción de alianzas locales y operativos y reputacionales.

A partir de casos concretos, los expositores identificaron errores frecuentes y aprendizajes transferibles, resaltando que el crecimiento sostenible de las empresas puede convertirse, al mismo tiempo, en un motor de mayor integración económica para la región.