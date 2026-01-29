¿Hacia dónde va la democracia en América Latina? Líderes proponen cambios urgentes

<b>¿Cómo se pueden reimaginar las democracias de la región en un contexto en el que están bajo presión por la insatisfacción popular?</b> A esa pregunta intentaron responder los panelistas del debate 'Democracia bajo presión: reimaginando el futuro de las democracias', el cual se llevó a cabo este miércoles 28 de enero durante el primer día del Foro Económico CAF 2026. El panel estuvo conformado por <b>la subsecretaria general y directora regional del <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/pnud-programa-de-las-naciones-unidas-para-el-desarrollo" target="_blank">Programa de las Naciones Unidas por el Desarrollo (PNUD)</a> para América Latina y el Caribe Michelle Muschett, el vicepresidente del grupo PRISA Fernando Carrillo Flórez, y el ministro de Relaciones Exteriores de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/bolivia" target="_blank">Bolivia</a> Fernando Aramayo y el expresidente de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/peru" target="_blank">Perú</a> Francisco Sagasti</b>.Muschett inició el encuentro alertando de la necesidad de<b> revisitar el vínculo entre la democracia y el desarrollo,</b> situando esto como un desafío impostergable para nuestra generación en <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/america-latina" target="_blank">América Latina</a> y el Caribe. 'La democracia es el sistema político mayoritario en nuestra región. <b>Somos la única región en desarrollo del planeta que tiene la posibilidad de avanzar en el desarrollo mediante la democracia. Esto no ocurrirá por sí solo. </b>Hace falta reflexión, convicción y toma de acción por las sociedades latinoamericanas y caribeñas', expresó la directiva del PNUD en sus palabras iniciales.Muschett reflexionó seguidamente que las democracias se encuentran bajo presión y advirtió que si las instituciones no son capaces de diseñar las válvulas de escape necesarias para catalizar las frustraciones sociales y entender que esa presión<b> 'no es enteramente mala, sino que tenemos que ser capaces de transformarla en un impulso de transformación, será demasiado tarde'. </b>En este sentido, señaló que <b>la desigualdad y las fallas del sistema democrático son síntomas de una problemática a la que aún se le puede dar solución.</b>