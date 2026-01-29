Chapman impulsa Geologística y Logística 5.0 en el Foro de la CAF

El eje central de la intervención del titular del MEF fue el concepto de Geologística, una integración de infraestructura física con gobernanza y tecnología punta para navegar la incertidumbre global.

En la jornada inaugural del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 , el ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Felipe Chapman , presentó en el Salón Azul una visión renovada del país como el epicentro logístico de la región. Bajo el título Panamá, puerta de entrada a las Américas , Chapman ensalzó la histórica vocación del país al servir de puente y conexión del mundo, al tiempo que delineó la transición de Panamá de ser un punto de tránsito a consolidarse como una plataforma estratégica de valor agregado.

Los pilares de la nueva estrategia panameña

Logística 5.0: Una apuesta por la digitalización total que incluye blockchain, inteligencia artificial y automatización portuaria para lograr una interoperabilidad multimodal real.

Sostenibilidad: El compromiso hacia la descarbonización y el desarrollo de corredores verdes.

Mercado de Capitales: El fortalecimiento del mercado local de valores y la conexión con Euroclear, lo que ha permitido mejorar la liquidez y atraer inversión extranjera directa.

En sus casi 50 minutos de intervención, el ministro enfatizó que el futuro de Panamá no depende solo de su geografía, sino de su capacidad de innovación y de la confianza que genera en los mercados. La geologística no es solo ubicación; es la integración de nuestra infraestructura y tecnología con una gobernanza sólida para optimizar el flujo de bienes y valor agregado en un mundo incierto, argumentó el economista.

A su vez, añadió: Estamos transitando hacia la Logística 5.0. No se trata solo de mover carga, sino de dominar la digitalización total, desde ventanillas únicas inteligentes hasta el uso de inteligencia artificial en nuestros puertos.

Chapman subrayó que en América Latina y el Caribe esta transformación es una oportunidad histórica. “Nuestra región no puede seguir dependiendo fundamentalmente de la exportación de materia prima sin valor agregado. El desarrollo sostenible exige subir en la cadena de valor, integrar procesos industriales más complejos, fortalecer la innovación, el capital humano y la transparencia tecnológica”, puntualizó.

Debido a lo anterior, el jefe de la cartera de finanzas sostuvo: “Panamá propone convertirse en la plataforma regional para esta integración productiva, facilitando el ‘friendshoring’, atrayendo manufactura avanzada e impulsando ‘hubs’ farmacéuticos, tecnológicos y agroindustriales”.

En un mundo en transición, Panamá ofrece algo escaso y valioso: conectividad confiable y segura, estabilidad institucional, previsibilidad jurídica y una visión estratégica claramente establecida, aseveró el titular del MEF.

El ministro recordó su reciente visita al Foro Económico Mundial en Davos, donde participó en una sesión sobre inteligencia artificial. Evocando al agente Smith de la película Matrix, Chapman advirtió que la inteligencia artificial alcanzará en poco tiempo un nivel superior al de toda la humanidad. No obstante, al cuestionar si ese salto dependerá del hombre, un experto le aclaró que todo se reducirá a la energía, un recurso que todavía es controlado por los seres humanos.

Al observar a la juventud, instó a entender estos cambios y no temer a la tecnología. “A los jóvenes les digo: no teman a la inteligencia artificial. Entiéndanla, domínenla y pónganla al servicio del progreso humano. Ustedes son el relevo generacional que Panamá necesita”, manifestó Chapman.

El ministro recalcó que recuperar la confianza de los mercados ha sido prioridad. “Hoy, nuestro mercado de capitales local demuestra una madurez que nos permite financiar el desarrollo con mejores condiciones”.

Chapman concluyó su ponencia reafirmando los planes de modernización continua del Canal de Panamá y la expansión del hub aéreo, asegurando que la colaboración con multilaterales como CAF, aliada estratégica por 28 años, seguirá siendo el motor de la cohesión social y el equilibrio territorial del país.